“Para los blancos”: supuesta carta desconcierta a pareja interracial de North Hollywood

Una pareja de North Hollywood se pregunta por qué alguien dejó en su casa una carta que contenía retórica racista.

La carta, de varias páginas y dirigida “A los blancos”, fue dejada en la casa de Norma Rubio, quien es mexicoamericana, y su pareja blanca, Nenad Medvidovic.

“La carta en sí es bastante desquiciada, pero se sentía dirigida, lo que me enfureció aún más”, dijo Medvidovic.

A veces, la carta es incoherente y difícil de seguir, pero contiene sentimientos antimexicanos y a favor de los blancos, incluidas las frases “mexicanos, regresen a México” y “¡salven vidas blancas!”.

“Esa es la primera pregunta que hice, ‘¿Por qué nosotros?’ Y si era personal, eso es muy profundo”, dijo Rubio.

Una cámara de vigilancia capturó la entrega de la carta, pero la policía aún no ha identificado a la persona en el video. Rubio dijo que la persona “parece ser morena, lo que en realidad es bastante impactante”.

“Me rompe el corazón. Y espero que encuentres alguna manera de encontrar la curación para que puedas comenzar a ser más amable y tal vez abrazar y amar a los demás”, dijo Rubio, dirigiéndose a la persona que dejó la carta.

La pareja habló con los vecinos y presentó un informe policial con la esperanza de encontrar a la persona responsable. Esperan asegurarse de que nadie más tenga que sentir el dolor del racismo.

“Es muy desagradable. Se siente muy desalentador. Además de ser exasperante, parece que cualquiera puede hacerte esto en cualquier momento”, dijo Medvidovic.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.