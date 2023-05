Policía investiga la quema de una bandera LGBTQ en una escuela primaria 

La policía de North Hollywood investiga un crimen de odio en la Escuela Primaria Saticoy después de que se quemara una bandera LGBTQ la semana pasada.

Las autoridades dicen que alguien irrumpió en la escuela y prendió fuego a la bandera. Este incidente se produce justo cuando el Mes del Orgullo Gay está programado para comenzar.

Junio es reconocido como el Mes del Orgullo Gay, que está destinado a celebrar a la comunidad LGBTQ.

Algunos padres también planean mantener a sus hijos en casa el viernes, ya que la escuela organizará una asamblea para el Mes del Orgullo Gay.

Se publicó un volante en una cuenta de redes sociales llamada “@Saticoyelementaryparents” que alentaba a los padres a mantener a sus hijos en casa y a “protestar contra la asamblea del Día del Orgullo Gay, ¡un tema inapropiado para nuestros hijos!”

La cuenta de redes sociales se creó a principios de este mes después de que los padres vieron un desfile de arcoíris anotado en el calendario escolar.

La cuenta ha recibido una reacción violenta de los padres que apoyan a la escuela y sus decisiones de realizar los eventos del Mes del Orgullo Gay.

