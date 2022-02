Demandan a propietarios de condominios en North Hollywood por supuestas actividades de pandillas

El abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, instó a los angelinos a denunciar las condiciones inseguras y violentas en su vecindario al hablar sobre la última demanda de reducción de molestias presentada por su oficina, esta vez contra los propietarios de un complejo de apartamentos de North Hollywood donde supuestamente una pandilla local deambula libremente.

La demanda del Tribunal Superior de Los Ángeles se dirige a Group IX BP Properties Inc., su presidente y director ejecutivo, Swaranjit S. (Mike) Nijjar, y las dos empresas administradoras del edificio, Golden Management Services Inc. y Pama Management Inc.

La directora de Pama Management es la hermana de Nijjar, Daljit K. Kler, dice la demanda. Los representantes de Nijjar y Kler no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Una mujer de 18 años acusada junto con tres presuntos pandilleros en el mortal tiroteo de un policía del Departamento de Los Ángeles fuera de servicio fue ordenada el martes a permanecer detenida sin derecho a fianza.

El complejo es una estructura de 116 unidades compuesta por 12 edificios de dos pisos en las cuadras 13100 y 13200 de la Calle Vanowen, que según la demanda es parte del “imperio inmobiliario de mil millones de dólares” de Nijjar que consta de más de 1,000 unidades. en la ciudad solo.

La propiedad ha estado bajo el control de Nijjar desde 2001. Desde entonces, se han producido tiroteos relacionados con pandillas y otros actos de violencia con regularidad, incluidos al menos nueve tiroteos relacionados con pandillas en los últimos 15 meses, cinco de los cuales ocurrieron en las semanas previas a la presentación de la demanda actual, dice la denuncia.

El edificio está a 450 pies de la Escuela Secundaria James Madison y junto a la iglesia católica St. Paul Assyrian Chaldean. Según Feuer, presuntos pandilleros intentan reclutar estudiantes en su camino a la escuela.

La iglesia también se ve afectada por la supuesta violencia de pandillas, y el 15 de octubre, unos 60 niños estaban jugando en el estacionamiento cuando una bala fue disparada y pasó volando por la cabeza de un acompañante adulto.

El abogado municipal también dijo que una persona en la propiedad le mostró un arma a un grupo de personas en una reunión de un grupo de mujeres en la iglesia, y en mayo de 2020, una bala perdida golpeó el espejo en el vestidor del pastor.

“La violencia en y alrededor de esta propiedad dominada por pandillas tiene que cesar ahora. Es tan malo que la iglesia de al lado tuvo que suspender las actividades juveniles durante este reciente estallido de tiroteos para mantener a los jóvenes feligreses fuera de peligro, y luego erigir una barrera de metal para desviar las balas”, dijo Feuer.

“En nuestra demanda, alegamos que el propietario, uno de los propietarios más grandes de California, y el operador han permitido que persistan estas condiciones increíblemente peligrosas. Hemos demandado con éxito a este propietario antes por otra propiedad en expansión. Ahora le estamos pidiendo a la corte que le ordene vivir en su complejo de Vanowen. Que aprenda cómo es vivir tiro tras tiro, porque eso es lo que las familias trabajadoras de esta propiedad soportan todo el tiempo”.

La iglesia colocó una barrera de metal a lo largo de su borde para evitar que las balas entraran en la iglesia, pero eso no impidió que una bala golpeara un televisor en el patio de la iglesia el 2 de febrero, dijo Feuer.

El concejal Paul Krekorian dijo que la propiedad ha sido un problema desde que asumió el cargo, y es particularmente personal para él porque sus hijos han asistido a la escuela los sábados en la iglesia.

“Hemos estado en esa iglesia personalmente como familia muchas veces porque también sirve a la comunidad armenia así como a la comunidad asiria. Mis hijos han estado en esa misma habitación que describió el fiscal de la ciudad, donde han entrado balas en esa habitación, mis hijos se han sentado en esas sillas, aprendiendo armenio los sábados”, dijo Krekorian.

Dentro de los alegatos de la demanda hay varias fotos a color que muestran graffiti en la propiedad, presuntos pandilleros merodeando y una vista aérea de la propiedad en expansión.

“Si bien ellos y sus afiliados han dejado un rastro de mala reputación dondequiera que operen en el estado, la grave mala administración y el abandono de esta propiedad por parte de los acusados, específicamente, ha permitido que se convierta en un bastión de (una pandilla criminal callejera de North Hollywood), '' dice la demanda.

La demanda de reducción de molestias busca que Nijjar y Kler vivan en el lugar hasta que se realicen mejoras físicas y administrativas, incluidas cercas y puertas electrónicas seguras; y un sistema de monitoreo de video conectado a Internet al que puede acceder el Departamento de Policía de Los Ángeles; mejor control de los inquilinos y contratación de guardias de seguridad. También se buscan sanciones civiles contra los acusados.

Los esfuerzos de los miembros de LAPD y la Oficina del Fiscal de la Ciudad para resolver los problemas durante las reuniones con los acusados ​​en 2009, 2010, 2018 y 2019 no generaron un cambio significativo, según la demanda.

Las personas pueden denunciar propiedades que están causando problemas como este para los inquilinos o la comunidad circundante llamando al 213-978-8340 o haciendo clic aquí.