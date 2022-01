Arrestan en Los Ángeles a sospechoso de asesinato en Ontario tras persecución

Un hombre está bajo custodia el martes por la mañana, luego de que otro hombre fuera asesinado a tiros en un complejo de apartamentos en Ontario el lunes por la noche.

El presunto pistolero, Gilbert Conorquie, de 30 años, dirigió a los oficiales en una persecución antes de ser arrestado por asesinato y otros delitos graves, dijo la policía.

El Departamento de Policía de Ontario recibió llamadas,el lunes alrededor de las 11 p. M., sobre disparos en el complejo de apartamentos en East D Street, en Ontario.

Cuando llegó la policía, encontraron a un hombre con heridas de bala en la propiedad. El hombre murió en el lugar.

La identidad de la víctima no se dará a conocer hasta que los familiares más cercanos hayan sido notificados.

Según la oficial Sequoia Payton del Departamento de Policía de Ontario, el hombre no recibió disparos dentro del apartamento. Los oficiales ingresaron con las armas desenvainadas, pero mientras investigaban el lugar, otros oficiales ya estaban persiguiendo al sospechoso.

“Aproximadamente a las 11:24, los oficiales respondieron a la cuadra 700 de East D Street”, dijo Peyton. "Mientras los oficiales de nuestra unidad aérea iban al lugar, observamos al sospechoso saliendo del complejo de apartamentos".

Luego, Conorquie no cedió el paso a una parada de tráfico y dirigió a los oficiales en una persecución que terminó en North Hollywood, donde Conorquie reside, dijo Peyton.

"El sospechoso finalmente se detuvo y fue detenido sin incidentes", dijo.

Si bien la policía aún no tiene información sobre el motivo del tiroteo, Peyton dijo que la víctima y el tirador se conocían y que hubo algún tipo de altercado antes de que ocurriera el tiroteo.

