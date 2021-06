Arrestan a sospechoso de secuestro de exnovia y homicidio de un hombre en North Hollywood

Un hombre buscado por el secuestro de su ex novia y la muerte a tiros de un hombre en North Hollywood fue arrestado a unas 100 millas de distancia, en el condado de Riverside.

Shane Rayment, de 37 años, fue detenido el martes por la tarde por la policía de Hemet luego de que se reportara el avistamiento de un vehículo vinculado al sospechoso. Rayment abandonó la camioneta que conducía inicialmente después del secuestro y asesinato del lunes, en la cuadra 11300 de la Calle Hatteras, en North Hollywood, dijeron las autoridades.

Rayment fue arrestado durante una parada de tráfico, dijo la policía.

La víctima del secuestro, una mujer de 31 años, se encontraba dentro del vehículo.

"La víctima del secuestro ... fue descubierta en el vehículo, golpeada y magullada, pero viva", dijo la policía de Los Ángeles en un comunicado.

Sus heridas no ponen en peligro su vida, dijo la policía.

Otro hombre dentro del vehículo no estuvo involucrado en el crimen, dijo la policía.

La lectura de cargos de Rayment está programada para el viernes. La fianza se fijó en $3 millones.

No quedó claro de inmediato si tiene un abogado.

La víctima del tiroteo fue identificada como un hombre de 42 años que intervino durante una discusión entre Rayment y su ex novia. Después de disparar al hombre, Rayment obligó a la víctima del secuestro a subir a una camioneta y abandonó la escena en North Hollywood, dijo la policía.

