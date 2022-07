Conductor resulta herido al evitar el robo de su auto

Una persona fue hospitalizada el jueves en un robo de auto y tiroteo en un vecindario de North Hills.

El robo del auto se reportó alrededor de las 1:30 pm., en la cuadra 15400 de Vincennes Street e involucró un Honda CRV plateado. La víctima recibió un disparo en algún momento del encuentro.

Los detalles sobre la condición de la víctima no estuvieron disponibles de inmediato.

Las descripciones detalladas de las dos personas buscadas por los delitos no estuvieron disponibles de inmediato.

