“No pensé mucho en eso”: propietario de tienda Norco cuenta su experiencia al enfrentar ladrones

Menos de 24 horas después de que la estación hermana NBC4 cubriera por primera vez el incidente del dueño de una tienda en el Inland Empire que se defendió con éxito de los ladrones armados, la historia se ha vuelto nacional.

Pero parece que el héroe de 80 años, en el centro de todo, se mantiene humilde sobre su nuevo estatus de celebridad.

“No pensé mucho en eso”, dijo el dueño de la tienda de Norco, Craig Cope, cuando se le preguntó cómo se sentía ser llamado héroe. “Creo que otros habrían hecho lo mismo si hubieran estado en las mismas circunstancias”.

Eso no es tan obvio para cualquier otra persona que escuche su historia.

Era la madrugada del domingo cuando varios hombres, armados con armas de asalto, intentaron robar la tienda de Cope.

Pero, como se puede ver en las imágenes de la cámara de seguridad que capturaron la interacción, Cope respondió a los posibles ladrones con su propia arma de fuego.

El hombre al que disparó Cope huyó de regreso al BMW robado, donde esperaban sus compinches.

Habían elegido la tienda equivocada y el dueño de la tienda equivocado.

“Simplemente pensaron que era un anciano”, dijo Cope. “Estoy seguro de que no esperaban estar hoy en la cárcel o en el hospital”.

Ahora está siendo aclamado como un héroe por tener el coraje de mantenerse firme.

Desde entonces, el negocio ha ido bien, con gente que llega para ofrecer apoyo y agradecimiento. Algunos vienen de kilómetros de distancia.

“Solo ver a alguien defenderse, es bueno verlo”, dijo un hombre que pasó por la tienda el martes. “Así que vine de Las Vegas, crecí aquí y es una comunidad muy unida. Estoy feliz de verlo”.

El pistolero herido fue trasladado al hospital con un disparo de escopeta en el brazo.

Los otros tres fueron arrestados más tarde por intento de robo y cargos de conspiración.

“Creo que aprenderán la lección... pero otras personas deberían tener pensar diferente, porque a la larga no les valdrá la pena”, dijo Cope.

