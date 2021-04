Una chaqueta salpicada de nachos con queso no es su recuerdo habitual del Dodger Stadium, pero fue parte de una noche que Brando López nunca olvidará.

López y sus amigos tenían asientos para el partido del miércoles por la noche contra los Rockies justo detrás del muro del jardín, donde una compañera de trabajo había colocado sus nachos para una foto. El plato todavía estaba allí, en la tercera entrada, cuando López vio que el tercer jonrón de la temporada de Justin Turner se dirigía hacia él.

"Mi primer pensamiento fue, 'Oh Dios, esta pelota viene directamente hacia mí'", dijo López. "Mi segundo pensamiento fue,’Intenta no interferir con la jugada’”

“Atrapé la pelota. Pasó directamente por mis manos y llegó a los nachos ".

La ligera atrapada fue seguida por un glorioso rocío de papas fritas y queso, que cubrió las mangas y la parte delantera de la chaqueta de López. Triunfalmente sostuvo la pelota en alto, sin prestar atención al estado de esta ropa y recordándoles a todos los que miran por qué es genial tener a los fanáticos en las gradas después de la temporada 2020 acortada por la pandemia.

A lucky fan gets a @redturn2 home run ball and a jacket splattered with nacho cheese! 😂 #Dodgers pic.twitter.com/0CZmYwZDdW — SportsNet LA (@SportsNetLA) April 15, 2021

"Siento que me desmayé por unos segundos", dijo López. “No me di cuenta de que estaba cubierto de queso hasta después de levantar la mano. Simplemente sucedió tan rápido ".

El amigo de López, Wally López, aprovechó al máximo el momento, usando un chip para sacar un trozo de queso de la camisa de Brando.

Cuando Turner, el favorito de los fanáticos, regresó al dugout y vio la repetición, le pidió a un asistente de la casa club que le llevara a López una nueva orden de nachos. Los Dodgers también le enviaron una sudadera con capucha de la Serie Mundial.

"Me sentí mal", dijo Turner. "Estoy seguro de que no fue un plato barato de nachos".

El jonrón de Turner fue desafiado por los Rockies, quienes pensaron que el fanático podría haber alcanzado el campo para atraparlo. La revisión del video confirmó que la pelota era un jonrón.

“Estaba incrédulo”, dijo López. "Esto es irreal".

Pero su noche en el cielo azul no había terminado.

En la octava entrada, otro jonrón - ésta vez del bate del novato Zach McKinstry - se disparó hacia Brando y Wally, quien estaba decidido a regresar a casa con su propio jonrón.

"Yo estaba como, 'Vaya, viene en nuestro camino", dijo Wally López. "Corrí a toda velocidad tratando de atrapar esa pelota. Es mi momento de brillar ahora ".

Ambos fanáticos dijeron que fue una noche para recordar, y ya están ansiosos por su próximo juego en el Dodger Stadium.

La victoria de los Dodgers por 4-2 fue la quinta victoria consecutiva del equipo.

