Una vez más, hoy en Santa Ana, salieron decenas de dueños de negocios de la Calle Cuatro, a pedir ayuda ante la falta de clientes, por las obras de construcción que se han estado llevando a cabo por meses, causándoles grandes pérdidas.

Pues como pueden ver, sigue la construcción y la calle sigue sin permitirle el acceso a los clientes de los negocios, por lo que hoy se llevó a cabo una reunión pública del departamento de transporte, y los dueños de negocios salieron a exigir apoyo, pero no recibieron la respuesta que querían.

“Pues me siento muy frustrada, me siento muy dolida. Se me hace una falta de respeto”, dijo Marcela Rodríguez, propietaria de negocio.

El sentimiento de Rodríguez es el mismo que comparten decenas de vendedores en la Calle Cuatro, luego de llegar a la reunión del Departamento de Transporte y después de aclarados momentos de confrontación escuchar que legalmente no pueden ofrecerles la ayuda económica que necesitan, porque según OCTA, no hay ninguna ley que dictamine que los deben ayudar, y el único apoyo que pueden dar son señalamientos de que continúan abiertos y hacer publicidad en redes sociales.

“No tenemos clientes, el negocio se ha bajado el 90% y estamos muy desesperados”, dijo Perla Álvarez, propietaria de negocio.

Ya son meses desde que más de 200 negocios están siendo impactados por una construcción que continúa.

Álvarez tiene un negocio de tatuajes y contó que la higiene de sus clientes está siendo perjudicado.

“Abrimos la piel para hacer tatuajes y se está metiendo hasta el polvo, causando a nosotros ser responsables de daños”, añadió Alvarado.

Y según los propietarios, la agencia de transporte público del condado de Orange ha sido negligente.

“Por ejemplo, las señales, dijeron que iban a poner señales, y no lo han hecho, vamos a poner seguridad, y pusieron seguridad por una semana, dos semanas y luego después nada”, dijo Óscar González, propietario de negocios.

Los propietarios ahora piensan que esto podría tratarse de un tema de racismo.

“Pensamos que somos discriminados por ser hispanos. Llevamos 30 años en el negocio en la Calle Cuatro y la mera verdad necesitamos ayuda”, dijo Alvarado.

Por su parte, OCTA aseguró en la junta que se apegará a lo dicho en su último comunicado:

Entendemos los inconvenientes que esta obra está ocasionado, estamos tratando de ayudar a los negocios con señalamientos de que siguen abiertos y publicidad, además proporcionaremos 400 mil dólares a dos agencias que trabajan con los negocios afectados y estamos aumentando las horas de trabajo con el fin de terminar la construcción lo antes posible.