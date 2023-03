‘No te atrevas’: novia de víctima de robo habla por 30 minutos con ladrón durante persecución en el sur de California

Ananda Mallory se sorprendió al escuchar una voz desconocida cuando llamó a su novio el viernes en su cumpleaños número 37.

Lo que dijo ese extraño fue aún más inquietante.

"Dije, 'hola, cariño', y en el otro extremo escuché una voz desconocida y me dijo: 'Lo siento, tuve que llevarme la camioneta de tu novio o esposo'", dijo Mallory.

Su novio, Joshua Ross, un maestro de secundaria, acababa de ser víctima de robo por un hombre que estaba liderando una peligrosa persecución policial en los condados de Orange y Los Ángeles.

Fue en una estación de Corona Shell donde el carro de Ross fue robado por un hombre, quien luego tomó la amada camioneta de Ross en una peligrosa persecución armada. Ross y su novia tenían planes de encontrarse para cenar más tarde, pero los planes cambiaron rápidamente.

"Todo el tiempo (pensaba), si solo hubiera puesto gasolina anoche, esto nunca hubiera sucedido", dijo Ross.

Dentro de la camioneta de Ross estaban todas sus pertenencias, incluido su teléfono celular, al que la novia de Ross dice que llamó durante la persecución. Mallory dice que durante 30 minutos trató de mantener al conductor al teléfono para poder rastrear su ubicación.

Mallory, quien también es maestra, dijo que le habló de una manera humanizadora, como lo hace con sus alumnos.

"Siempre les digo a mis estudiantes: cuerpo en calma, mente en calma", dijo Mallory. Pero el hombre "empezó a decirme 'Nada de eso importa, la policía me va a matar. Este es mi último día aquí'".

El hombre le aseguró que Ross no resultó herido, dijo Mallory.

Telemundo 52 La mujer se sorprendió cuando llamó a su novio y respondió un hombre desconocido.

Mallory dijo que escuchó el ruido cuando el sospechoso disparó a los oficiales que lo perseguían. Además, dijo que también contuvo la respiración cuando él llegó rápidamente a una intersección donde los niños deunla escuela cruzaban la calle.

"De inmediato, me puse en modo maestro, dije 'No te atrevas, no te atrevas. Si tus hijos ven esto, necesitan saber que esto es lo que te importa'", dijo Mallory.

Al final, el conductor fue detenido y nadie resultó gravemente herido.

Ross no ha podido volver a trabajar como maestro y su familia abrió una cuenta de GoFundMe para ayudarlo a conseguir un auto nuevo.

Está agradecido por su vida y las acciones heroicas de su novia.

"Ella es una heroína. Realmente si hubiera estado en ciertas situaciones, habría reaccionado de manera diferente si no hubiera estado hablando con ella", dijo Ross. "Ella es buena para calmarme".

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.