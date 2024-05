Hombre vive pesadilla tras no recibir dinero por televisor dañado

Un televidente hizo un envío que llegó dañado a su destino, y por años intentó recuperar su dinero, sin éxito, y por eso se animó a llamar a Telemundo 52 Responde.

Eran miles de dólares que pensó que nunca volverían a sus manos, pero afortunadamente, se logró revisar su caso y hubo resultados.

En el 2021, Javier Vilca dijo que compró un televisor LG 4K por $2,321.24 y decidió enviarlo nuevecito por FedEx a la Florida, pues justamente estaba a punto de mudarse para allá desde Los Ángeles, pero cuando lo recibió en su nuevo hogar, estaba dañado.

“Está roto, ni prendía, toda rota la pantalla, como si se había caído y había malogrado el televisor”, dijo Vilca al ver cómo llegó el aparato.

Vilca dijo que se comunicó de inmediato con FedEx, para notificarles sobre lo sucedido.

“Me orientaron que tenía que hacer en línea la queja”, contó Vilca.

Y eso hizo, pero insiste en que sucedió algo raro: aunque le mandaron un cheque, aparentemente lo cobró alguien más, así que él no lo pudo canjear.

“Anulado, anulado, anulado. Según ellos, que había cambiado el cheque y aseguraron que era yo porque atrás del cheque estaba mi nombre, pero no era mi firma”, dijo.

Vilca dijo que por dos años intentó de mil maneras aclarar la situación.

“Reclamé, reclamé, reclamé, y siempre me decían, ‘usted no habla inglés?’, yo le decía, ‘no’. Me dijo, ‘No puede hablar usted al departamento de reclamo, porque todos hablan inglés', y así me tenía. Estaba bien frustrado, ya como le digo, ya iba a claudicar si no tenía una respuesta porque ya no había otro camino", contó Vilca.

Pero la esposa de Vilca le sugirió algo.

“Yo le dije a mi esposo, el único que te puede ayudar y resolver esto es Telemundo 52 Responde”, dijo Hortencia Vilca, esposa de Javier.

Vilca entonces envió todos sus documentos, y con ellos, Telemundo 52 Responde solicitó a FedEx revisar el caso nuevamente, tras lo cual, le volvieron a enviar un cheque por $2,150.99 que por fin pudo cobrar.

A través de un comunicado, FedEx dijo lo siguiente: “Quisiéramos agradecer al señor Vilca por su comprensión mientras trabajamos con él para resolver el problema. Tenemos confianza de que esto servirá para confirmar nuestra dedicación para siempre satisfacer a nuestros clientes y darles un gran servicio”.

“Gracias a ustedes, gracias a Telemundo 52 Responde que, pues en cuestión de poquísimos días nos dieron tranquilidad, ¡muchísimas gracias a Telemundo!”, dijo Vilca.