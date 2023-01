“No podemos vivir en este peligro”: manifestantes exigen reubicación de planta de reciclaje de Watts

Un grupo de manifestantes protestó el lunes en las afueras de la compañía “Atlas Metals” porque dicen es una amenaza a la salud de estudiantes de la escuela preparatoria Jordan y residentes del área.

Según ellos, la compañía tiene décadas de despidiendo substancias y partículas tóxicas y es por eso que piden que la planta recicladora sea reubicada a lejos de la escuela y las zonas residenciales.

Manifestantes piden la clausura inmediata de la planta recicladora atlas.

Atlas Iron and Metal Co. y la preparatoria Jordan son vecinos que llevan años con una pugna, pues estudiantes y residentes del área dicen que la compañía lleva años contaminado el ambiente.

“Por más de 30 años, esta compañía ha hecho daños a nuestra comunidad, y más de 30 años van a pasar si no hacemos algo nosotros, y nosotros no podemos vivir con este peligro, donde no podemos tomar el agua, porque está envenenada, donde no podemos respirar nuestro aire porque lo han intoxicado, donde no podemos mandar a nuestros hijos a nuestras escuelas, por el peligro que ellos corren a diario”, dijo Adán Cristo, manifestante en contra de recicladora Atlas.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles informó que un estudio descubrió concentraciones de plomo en la escuela 75-veces más alto que el límite definido como peligroso por la agencia de protección ambienta. Y en el 2020, entabló una demanda para cubrir los gastos para limpiar la contaminación.

Algunos residentes dicen que la recicladora no solo despide substancias tóxicas como plomo, sino que hasta trozos de metal supuestamente han sido encontrados en los terrenos de la escuela.

“Y resulta en peligro de nuestra salud, estamos hablando de enfermedades como cáncer, como asma, como autismo”, añadió Cristo.

Esta tarde, la coalición Healthy Families, envió una carta a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass pidiéndole que tomara acción y sugiriendo algunas de las formas con las que puede acabar con lo que llaman injusticia:

A través de derecho de expropiación de la propiedad;

recalificando la zona para excluir este tipo de negocio;

o simplemente trabajando con el Departamento de Salud o Planeamiento para clausurar la planta por las múltiples violaciones de códigos.

El lunes por la tarde, la compañía le envió a Telemundo 52 un comunicado que señaló que cumplirá 75 años operando en Watts el próximo año, y que a medida que el mundo busca formas de conservar recursos y reducir emisiones, el papel de Atlas en el proceso de reciclaje es más importante que nunca.

Los planes para reubicar a Atlas, requerirán al mínimo el apoyo de la ciudad, señaló la empresa.

De acuerdo a los manifestantes de la compañía, también es objeto de una investigación por parte de la fiscalía de la ciudad de Los Ángeles, y una demanda en el 2020 del Departamento de Control de Substancias Tóxicas de California por el tratamiento, almacenamiento y desecho de desecho tóxico.