¿No has recibido tu cheque por la inflación en California? Esto debes saber

Mucha gente se ha comunicado con Telemundo Responde 52 para reportar que no recibieron sus tarjetas del reembolso para la clase media, otros dicen que les llegaron, pero sin fondos.

Telemundo 52 Responde ha estado en contacto con la FTB para pedir respuestas y una actualización, así como ayuda para una televidente que, dijo, siguió todos los pasos, y aún no recupera el dinero, tras ser víctima de fraude.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Iba a ser gran ayuda eso (el dinero de reembolso), y en vez de alegría, me causó decepción, decepción grande, y me puse mal”, dijo Teresa Ramos, asegura que alguien vació los fondos de tarjeta MCTR.

Esa desilusión, cuenta la señora Ramos, la sintió tras recibir su tarjeta del reembolso para la clase media, pues se suponía que le llegarían $700 dólares, pero cuando quiso activarla, le dijeron que la tarjeta no tenía fondo.

“Yo dije, ¿qué pasa? ¿Si me mandan decir que tengo los $700 y de repente no tengo nada”?, dijo Ramos.

Sus planes de mandar un regalo a sus nietos y ayuda a su mamá, se vinieron abajo, y aunque puso una queja y le mandaron una segunda tarjeta, esa llegó con solo $95.

“Pero yo por el canal 52 vi que estaban haciendo fraude, y dije, no soy la única”, dijo.

Después de las tormentas de enero, el mercado de carros usados se ha visto afectado por vehículos dañados que se pusieron a la venta. En Telemundo 52 Responde le preguntamos a expertos qué debe tener en cuenta antes de comprar.

Efectivamente, Ramos no está sola, y de acuerdo con la Junta Tributaria de California, o FTB, toda persona que haya vivido lo que ella vivió, podrá recuperar su dinero.

“El FTB está comprometido a realizar estos pagos. Si piensan que son víctimas de fraude, comunicarse con Money Network de inmediato”, dijo Catalina Martínez, portavoz de FTB.

Para ello, hay que marcar al 1-800-240- 0223 y poner su queja.

“Tarda de 45 a 90 días para que se reponga o le puedan mandar otra tarjeta o un cheque”, dijo Martínez.

Tras nuestra entrevista, la FTB se comunicó directamente con la señora Ramos para ayudarle a recuperar su dinero lo más pronto posible, pero hay quienes dicen ni siquiera haber recibido la tarjeta, a pesar de que calificarían para ello.

En ese sentido, Martínez aclaró lo siguiente, “todavía estamos procesando pagos, vamos a seguir enviándolos”.

Martínez también explicó que, si usted califica, y aún no recibe su reembolso, podría deberse a que cambió de domicilio o de número de cuenta, sea o no su caso, si no le llegó la tarjeta, puede marcar el 1-800-542-9332, y siga las instrucciones para averiguar si ya se la mandaron, o si aún está en camino.

Por cierto, si quiere confirmar si usted califica para recibir el reembolso y desea saber cuánto le mandarán, también puede visitar la página ftb.ca.gov/mctr.

La FTB aseguró que ya mandaron más del 99% de los pagos, y que los que faltan, deben de llegarle a la gente a más tardar esta primavera.