‘No estaba sola’: vecina sostuvo a niña herida tras choque que mató a su mamá

Mientras una niña de 6 años estaba tirada en la calle luego de un choque que provocó la muerte de su madre en el área de Mid-Wilshire de Los Ángeles, una vecina corrió hacia afuera y sostuvo a la pequeña, consolándola mientras llegaban los paramédicos.

La mujer, quien quiso ser identificada solo como Cassandra, dijo que escuchó gritos e inmediatamente salió. Cuando vio a la niña en la calle, pensó que había muerto, y puso su cabeza al lado de la de ella.

“Cuando puse mi cabeza al lado de la de ella, lo único que pude decir fue, ‘Bebita, no estás sola. Estoy aquí, bebé. Escucha mi vos’”, relató Cassandra.

En ese momento, escuchó gemir a la niña. Cassandra gritó para que alguien llamara al 911 mientras ella se quedó con la pequeña. Cassandra sabía que su madre había muerto; su cuerpo estaba inmóvil en la banqueta, a varias docenas de pies del cruce peatonal en donde caminaba hacia la escuela con su hija.

“Quiero que la familia, si alguien está escuchando, sepa que en esos momentos, ella no estaba sola. Ella no estaba sola. Yo no dejé de agarrarle la mano”, Cassandra relató.

El choque fue reportado en la cuadra 6000 de Colgate Avenue, cerca de la escuela primaria Hancock Park. La policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a la escena alrededor de las 8:00 a.m.

La camioneta impactó a la mujer de unos 30 años y a la niña, que caminaban cerca de una curva en la carretera, antes de chocar con el edificio de dos pisos.

El conductor de la camioneta, identificado solo como un hombre de unos 30 años, fue hospitalizado con heridas moderadas. La policía dice que manejaba a alta velocidad, y están investigando si estaba bajo la influencia de drogas o alcohol.

Mientras tanto, la niña permanece hospitalizada en condición crítica. Cassandra dijo que está orando para que sobreviva.

“Me cambió la vida y no conozco su nombre. Lo único que quiero saber es si está bien”, Cassandra dijo.

