“No es secreto”: superintendente dice que LAUSD se ha visto afectado por pandemia

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho dijo el lunes en su primer discurso de Apertura de Escuelas en el Teatro Microsoft, justo antes del primer día de clases la próxima semana, concediendo problemas de matrícula decreciente y tiempos financieros difíciles en el horizonte.

Carvalho, que asumió el cargo en febrero tras 14 años como superintendente del sistema de escuelas públicas del condado de Miami-Dade, dijo que “no es secreto'' que LAUSD se ha visto afectado por la pandemia y la transición al aprendizaje virtual.

El distrito vio una disminución del 2.8 % en la inscripción en 2020-21, y eso se espera que aumente a más del 3% en los próximos años, según Carvalho.

Carvalho culpó a las políticas de inmigración que llevaron a las familias a irse a otras ciudades, y países, un aumento de familias sin hogar y estudiantes “perdidos” que no fueron registrados para ninguna escolarización en absoluto.

Carvalho también advirtió sobre un “futuro potencialmente diferente, mucho más oscuro” en la perspectiva financiera a largo plazo del distrito.

“Debemos contrarrestar las fuerzas y presiones negativas que confronta el Distrito Unificado de Los Ángeles”, dijo Carvalho. “La única forma de hacerlo es acelerando el cambio, implementando el cambio rápidamente”.

Carvalho dijo que mientras muchos ven los cambios de operación en LAUSD como “necesariamente prolongado”, prometió ser rápido sin dejar de ser deliberado e intencional: “Porque nuestros estudiantes no pueden esperar. Nuestra sociedad no puedo esperar. El mundo no puede esperar”.

Carvalho anunció ciertos puntos de referencia a través de pilares descritos en el plan estratégico del distrito 2022-26 que incluye aumentar la tasa de graduación al 93%, aumentando el porcentaje de estudiantes que se sienten seguros en la escuela al 82%, y disminuir el porcentaje de estudiantes crónicamente ausentes al 91% o menos.

Los cinco pilares son: excelencia académica, alegría y bienestar, compromiso y colaboración, eficacia operativa e inversión en personal.

El plan también prevé aumentar la cohorte anual de cuatro años de nuevas matriculación de estudiantes a por lo menos el 16%, y llegar al 65% en el número de estudiantes matriculados en opciones de aprendizaje temáticas y de elección.

"Sé que este será un año difícil", dijo Carvalho. “Han sido varios años difíciles. Pero será especialmente desafiante para enderezar el curso de un futuro alterado mientras se enfrenta a los obstáculos antes a nosotros. Sé que corregirás la trayectoria y algo más”.

Carvalho también discutió la necesidad de que el distrito invierte en su personal, un tema que seguirá rondando a medida que continúen las conversaciones laborales con el poderoso sindicato de maestros United Teachers Los Ángeles, que busca un 20% aumento de salario durante dos años.