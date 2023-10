No creerás la dieta y rutina de entrenamiento de LeBron James antes del inicio de la temporada de los Lakers

Todos sabemos la importancia de la dieta y el ejercicio.

Ese es también el caso de los mejores atletas del planeta.

La superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, es uno de ellos, y el martes por la noche inició en Denver su temporada número 21 en la NBA contra los Nuggets, actuales campeones.

Tras el inicio de la temporada, James se convirtió oficialmente en el jugador de mayor edad de la NBA con 38 años y 10 meses de edad.

Pero mientras que la mayoría de los atletas de élite experimentan una caída significativa en sus años dorados, James parece desafiar el tiempo al seguir desempeñándose a un nivel extremadamente alto. De hecho, ESPN lo ubicó en el puesto número nueve en su ranking de los 100 mejores jugadores antes de la temporada 2023-24 de la NBA.

James ha atribuido durante mucho tiempo su longevidad en la NBA a su programa de entrenamiento y nutrición, y a su impresionante régimen de ejercicios y dieta que lo han mantenido sentado en el trono durante tantos años.

Para convertirse en el cuatro veces campeón de la NBA que es, James ha dedicado su mente y su cuerpo a innumerables horas en el gimnasio y a una dieta rigurosa que le permite competir a un nivel de clase mundial.

Gracias a una nueva investigación realizada por Total Shape, la dieta de LeBron, su rutina de ejercicios semanal e incluso su receta favorita de batido de proteínas ahora están disponibles.

Si estás leyendo esto y quieres el físico del Rey, esto es lo que tienes que hacer.

Dieta

Cuando entrena o se prepara para la temporada, a James le gusta incorporar una dieta que limite los alimentos procesados, el azúcar, los lácteos y los alimentos ricos en carbohidratos. En cambio, James come carnes magras, pescado, frutas y verduras. Esta dieta incluye salmón, ensaladas de verduras, pechuga de pollo, tortillas y mucho más.

Durante la temporada, James admite que consume muchos más carbohidratos que durante la temporada baja porque no sólo se necesita mucha energía para jugar un partido de baloncesto de 48 minutos, sino que también quemas mucha energía corriendo de un lado a otro.

"Así que elimino un poco los azúcares, pero aumento un poco los carbohidratos", dijo James en un video para su plataforma "Uninterrupted". "Debido a que estás perdiendo tantas calorías, estás quemando tantas calorías, quemando toda tu energía durante esos juegos. Así que consumo muchos carbohidratos porque te dan energía. A mí me ha funcionado".

Aquí hay una dieta diaria típica de James durante la temporada de la NBA:

Desayuno

A LeBron le gusta comenzar el día con un desayuno rico en proteínas, como tortillas de clara de huevo, yogur, salmón ahumado, frutos rojos y panqueques sin gluten. Si tiene prisa o no quiere comer en exceso, su desayuno favorito es un bagel con mantequilla de maní.

Almuerzo y cena

Para sus comidas principales, LeBron vuelve a centrarse en las proteínas y añade verduras. Si es día de partido, podría optar por pechuga de pollo, pasta ligera o una ensalada de verduras con aceite de oliva. Algunas de las verduras favoritas de James son la calabaza, el calabacín, los pimientos banana y los espárragos.

Aperitivos

El snack saludable favorito de LeBron es la fruta. Incluso ha dicho que un día sin fruta sería lo mismo que saltarse un entrenamiento. Entonces, ya sean manzanas, plátanos o bayas, James siempre comerá sus frutas favoritas durante todo el día.

Durante un partido, James habrá cortado manzanas cubiertas con mantequilla de almendras en su desechable para darle la energía que tanto necesita para la segunda mitad. Antes y después de un partido, a James le gustan sus batidos de proteínas y repone su cuerpo con una bebida de recuperación rica en carbohidratos hecha a medida.

Esta es una de sus recetas de batido de proteínas:

1 paquete de proteína vegetal en polvo Ladder Chocolate

1 plátano congelado

1 cucharada colmada de mantequilla de maní

8 a 10 oz de leche de almendras sin azúcar y vainilla

Un puñado de cubitos de hielo

Mezclar en una licuadora.

Nutrición por batido: 445 calorías, 26 g de proteína, 53 g de carbohidratos (6 g de fibra), 15 g de grasa.

Días de indulgencia

Si sigues a Dwayne "The Rock" Johnson en Instagram, sabrás que le gusta publicar sus comidas de indulgencia semanales. Esta es una oportunidad para que cualquier atleta o aficionado al fitness abandone temporalmente su dieta y coma lo que quiera.

Al igual que The Rock, a LeBron le gustan varias capas de tostadas francesas con almíbar y postres en su día de trampa. También es un gran fanático de la pizza; después de todo, es uno de los inversores en Blaze Pizza, una cadena de pizzas con sede en California que tiene una ubicación dentro del Crypto.com Arena donde los Lakers juegan todos sus partidos en casa.

Finalmente, ya sea fuera de temporada, durante la temporada o después de un partido, constantemente encontrarás a LeBron James con una copa de vino en la mano. James se ha convertido en un conocedor de vinos en los últimos años y disfruta de una copa de vino después de cenar o mientras ve otros partidos de la NBA en los días libres.

La rutina de ejercicios de LeBron James

Para los entrenamientos, a LeBron le gusta hacer ejercicio seis días a la semana con tres días de entrenamiento con pesas. Así es como se ve un programa de entrenamiento semanal típico para el Rey:

Lunes: Parte superior del cuerpo

Wide-grip lat pulldown: 3 series de 10 repeticiones

Press de banca inclinado con mancuernas: 3 series de 10 repeticiones.

Press militar con mancuerna de un solo brazo: 3 series de 10 repeticiones

Remo con mancuerna de un solo brazo: 3 series de 10 repeticiones

Martes: Ejercicios pliométricos y entrenamiento de spinning

Miércoles: Espalda y bíceps con pesas

Dominadas: 3 series de 10 repeticiones

Flexiones de bíceps de pie con barra: 4 series de 12 repeticiones

“Chin-ups”: 3 series of 15 repeticiones

“Barbell bent-over rows”: 4 series de 12 repeticiones

“Wide grip pull-ups”: 3 series de 10 repeticiones

Thursday: Sesión de cardio y gimnasio

Salto de cuerda: 30 minutos

Dominadas: 3 series de 8-10 repeticiones

Press de banca con mancuernas: 3 series de 10 repeticiones

Fila de cable de un solo brazo: 3 series de 10 repeticiones por brazo

Press de hombro de un solo brazo: 3 series de 6-8 repeticiones por brazo

Curl de piernas: 3 series de 10 repeticiones

Viernes: Ejercicios de piernas, pantorrillas y tren inferior

Elevación de talones sentado: 4 series de 12 repeticiones

Prensa de piernas: 4 series de 12 repeticiones

Sentadillas (sentadillas con barra): 4 series de 12 repeticiones

Calistenia: Saltos con peso, lunges con salto, saltos a la caja y flexiones, 3 series de 15 repeticiones para cada ejercicio

Sabado: Ejercicios pliométricos y entrenamiento de spinning

Sunday: Día de descanso

Los Lakers comenzaron su temporada NBA 2023-24 el martes a las 4:30 p.m. PT en Denver.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.