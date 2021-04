Nivel amarillo: cuándo el condado de Los Ángeles puede esperar un nuevo avance

Un movimiento hacia el nivel amarillo menos restrictivo del sistema de reapertura pandémica de California probablemente esté a unas semanas de distancia para el condado de Los Ángeles, dijo el lunes el director de salud pública del condado.

El condado más poblado del estado se movió en el nivel naranja la semana pasada, pero postergó la flexibilización de algunas restricciones hasta esta semana.

El próximo paso en el Plan estatal para una Economía más Segura, si las métricas del coronavirus continúan mejorando, probablemente no ocurrirá durante al menos tres semanas, dijo la directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer.

Alcanzar el nivel amarillo aún menos restrictivo del plan estatal, que guía la reapertura de negocios durante la pandemia, actualmente requiere que la nueva tasa de infección de un condado caiga por debajo de 1 por cada 100,000 residentes.

Sin embargo, ese punto de referencia se reducirá a menos de 2 por cada 100.000 habitantes esta semana, cuando el estado alcance su objetivo de administrar 4 millones de dosis de vacuna en las comunidades de bajos ingresos más afectadas de California.

El estado podría alcanzar esa meta el martes.

Ferrer dijo que incluso si el estado alcanza la meta y se reduce el umbral del nivel amarillo, la tasa de casos del condado de Los Ángeles seguirá siendo demasiado alta para avanzar de inmediato. El estado ajusta la tasa de casos de cada condado semanalmente, los martes.

"No creo que alcancemos ese umbral mañana (martes)", dijo Ferrer. “Lo que significa, nuevamente, estos son umbrales que debe cumplir durante dos semanas consecutivas antes de que realmente pueda mover el condado a un nivel diferente”.

Ese requisito significa que pasarán al menos tres semanas hasta que el condado califique para pasar al amarillo. Las reglas estatales técnicamente requieren que el condado permanezca en naranja durante al menos tres semanas antes de avanzar al nivel menos restrictivo, aunque el estado eximió ese requisito para que el condado se mude a naranja.

Las restricciones del nivel naranja promulgadas el lunes significan que los cines, restaurantes, iglesias, museos, zoológicos y acuarios pueden pasar del 25% al ​​50% de la capacidad, mientras que los gimnasios aumentan del 10% al 25%. Las salas de juego y los centros de entretenimiento familiar pueden reanudar las operaciones en interiores al 25% de su capacidad.

El condado seguirá aplicando ciertas reglas que son más estrictas de lo que permite el estado.

En particular, los bares que no sirven comida, a los que se les permite reabrir solo al aire libre, solo pueden operar de 11:30 a.m. a 10 p.m., con una distancia requerida de 8 pies entre las mesas al aire libre.

Y aunque las pautas estatales permiten el levantamiento de todas las restricciones de capacidad en los establecimientos minoristas en el nivel naranja, el condado de Los Ángeles está imponiendo un límite del 75% para las tiendas de comestibles y otras operaciones minoristas, mientras que recomienda "firmemente" que permanezcan al 50% de su capacidad hasta 15 de abril para dar tiempo a que más trabajadores se vacunen.

El condado pudo pasar al nivel naranja gracias a una tasa diaria promedio de nuevas infecciones por COVID-19 que fue menor que el estándar estatal de 3.9 por cada 100,000 residentes. La tasa del condado de Los Ángeles a partir de la semana pasada era de 3,1 por cada 100.000 residentes.

Ferrer dijo que permanecer en naranja durante tres semanas “nos dará mucho tiempo para reabrir de forma segura en el nivel naranja, ya que todos esperamos continuar reduciendo tanto la carga de casos para poder pasar al nivel amarillo, lo que realmente indica que tienes una transmisión mínima. Yo también espero con ansias eso ''.

Un cambio al nivel amarillo significaría aumentos más dramáticos en la capacidad permitida en una serie de negocios y atracciones, junto con la reapertura de bares cubiertos y una mayor asistencia a los juegos de los Dodgers y otros eventos deportivos al aire libre. Hasta entonces, Ferrer y otros funcionarios de salud continuaron instando a los residentes a adherirse a las medidas de control de infecciones para evitar el tipo de aumento de casos que se observa en más de dos docenas de estados en las últimas dos semanas.

“No estamos viendo el comienzo de un aumento aquí en el condado de Los Ángeles en la forma en que muchas otras ciudades de la nación están experimentando ahora”, dijo la Dra. Christina Ghaly, directora de servicios de salud del condado. “Obviamente, esto es algo muy bueno. El número diario de pacientes recién hospitalizados con pruebas positivas para COVID-19 en todo el condado de Los Ángeles ha seguido disminuyendo gradualmente”.

De hecho, señaló que las cifras de hospitalización en declive pueden en realidad seguir siendo artificialmente altas, ya que algunas personas que están hospitalizadas por razones no relacionadas con COVID pueden dar positivo en la prueba del virus porque se infectaron hace meses y la infección aún se registra en las pruebas.

Estas personas, muchas de las cuales probablemente nunca mostraron ningún síntoma de COVID, están siendo registradas como pacientes de COVID, lo que aumenta artificialmente el número de hospitalizaciones por virus y la tasa de transmisión del virus resultante en el condado.

Según cifras estatales, había 568 personas hospitalizadas debido a COVID en el condado de Los Ángeles hasta el lunes, frente a las 591 del domingo. Había 144 personas en cuidados intensivos, frente a las 151 del domingo.

El condado informó solo una nueva muerte por COVID-19 el lunes, y señaló que los números tienden a ser bajos los lunes debido a los retrasos en los informes de los fines de semana. La nueva muerte elevó el número total de muertos del condado a 23,276.

