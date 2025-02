Niños que llegaron al país solos podrían ser el blanco de un operativo de ICE

Un operativo de ICE para localizar y deportar a menores no acompañados que ingresaron al país podría empezar esta semana.

Los funcionarios de inmigración se enfocarían en los niños cuyos patrocinadores no respondieron a la llamada telefónica el primer mes y en los que no tengan fecha para acudir a la corte.

Son miles los menores de edad que entraron al país solos sin sus padres y ahora podrían ser el blanco de un nuevo operativo de ICE, según fuentes familiarizadas con el plan.

Funcionarios de la administración Trump están planeando una operación a nivel nacional para localizar y detener a algunos de ellos y si un juez lo determina podrían enfrentar el proceso de deportación.

“Creo que no es justo para los niños que quieran estar a salvo y toda esa jornada que tuvieron que llegar”, dijo Maribel Rodríguez, madre de familia.

“Si se implementa este plan y es lo que va a ocurrir, entonces sería uno de los ataques más fuertes a uno de los grupos más vulnerables de inmigración”, dijo Gustavo Mora, experto en inmigración.

Las fuentes dijeron a NBC News que no se sabe el momento exacto en que iniciaría el operativo, pero podría ser esta semana.

Ice se enfocará en niños y adolescentes menores de 18 años que entraron al país sin un padre y que no tienen fecha para comparecer ante la corte.

Muchos de estos menores estuvieron a punto de perder representación legal hace unos días, cuando la administración retiró fondos para abogados, pero hubo un giro completo y esa acción se canceló.

“No es una sorpresa de que esta administración trato de eliminar los fondos para apoyar grupos sensitivos en casos de inmigración, obviamente si le devolvieron el dinero, pero la administración no ha confirmado o explicado porque le devolvieron el dinero y tampoco porque le quitaron el dinero”, dijo Mora.

La política en general del presidente Trump con respecto a la comunidad inmigrante cambia casi a diario y durante nuestra entrevista fuimos testigos del efecto emocional que tiene en las familias.

“Mi cuñado estaba hablando de la inmigración hace ratito, y está todo estresado. No tengo palabras para decirle que va a estar bien todo porque, porque no va a estar bien, no sabemos qué va a hacer, qué va a hacer Trump”, dijo Rodríguez.

¿Y qué tan expuestos están los menores que en la mayoría de estos casos se sabe en dónde localizarlos?

“Si no han hecho nada para el caso de inmigración de estos niños, entonces se debe aventar y mover para conseguir ayuda legal por medio de un grupo u organización que ayude a personas, niños de bajos de recursos o con un abogado de inmigración”, dijo Mora.

Telemundo 52 envió un correo electrónico buscando un comentario por parte de ICE sobre la acción que supuestamente podrían emprender contra los menores de edad, pero hasta este momento no han respondido.