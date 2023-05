Con solo 12 años, se graduará de Fullerton College con cinco títulos

La mayoría de las personas son adultos cuando obtienen su título universitario. Pero Clovis Hung solo tiene 12 años y está a punto de graduarse con cinco títulos de Fullerton College.

“Me graduaré con 5 títulos”, dijo Hung. “Título de dos años en Historia, Título de dos años en Ciencias, Título de dos años en Ciencias Sociales, Ciencias y Matemáticas, Artes y expresiones humanas, Comportamiento social y autodesarrollo”.

En 2019, Hung dejó su salón de clases de segundo grado, aburrido y listo para un desafío mayor.

La joven quiere continuar sus estudios.

“Quería estar en la universidad porque tenía mucha curiosidad a una edad muy temprana”, dijo Hung.

Esa curiosidad lo llevó a inscribirse en Fullerton College en 2020.

“Me hacen preguntas como ‘¿Cuántos años tienes y qué haces aquí?’ Así que solo les respondo, tengo 12 años y estoy asistiendo a clases contigo”, dijo Hung.

Y lo ha hecho todo con su madre, Song Choi, a su lado.

“Le encanta estudiar, en realidad estudiar es su pasatiempo”, dijo Choi.

Su increíble hijo ha estado luchando contra viento y marea desde el principio.

“Cuando nació, fue muy increíble porque era un bebé prematuro. Y nació con 27 semanas de anticipación. Menos de 2 libras”, dijo Choi.

Choi, ahora radiante de orgullo, dijo que no ha olvidado que Clovis todavía es solo un niño.

“No soy una madre estricta, en realidad es todo lo contrario”, dijo Hung. “A veces solo necesito recordarle que se relaje, que se lo tome con calma”.

Fuera del aula, es un Boy Scout. Le encanta el baloncesto, el tiro con arco y viajar. Ha visitado 23 países hasta ahora con su familia.

“Estudio mucho para poder hacer muchas cosas antes de jugar”, dijo Hung.

Hung dice que lo primero que se necesita para tener éxito es una buena dosis de automotivación.

“Lo que hago es que me digo a mí mismo que puedo hacerlo, puedes seguir adelante. Hiciste un muy buen trabajo”, dijo Hung.

