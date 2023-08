Niña de 9 años recibe silla de ruedas especial a tiempo para concierto de Taylor Swift

Una niña de 9 años recibió una sorpresa muy especial justo a tiempo para ver a Taylor Swift en concierto la noche del miércoles.

Madison Hendrickson es descrita como una “gran Swiftie”, que acaba de recibir la sorpresa de su vida, cortesía de una organización sin fines de lucro que equipa sillas de ruedas especiales para niños de todas las edades.

Solicitó una silla temática de Taylor Swift hace aproximadamente un año y medio y la recibió en el estacionamiento.

“Usó las canciones de Taylor para ayudarla a pasar algunas estadías en el hospital. Las cantaba con su hermana en llamadas por Facetime”, dijo Christine Getman de magicwheelchair.org.

La pequeña sabía que iba al concierto de Taylor Swift, pero le dijeron que su silla de ruedas necesitaba algunas reparaciones.

La llevaron a las afueras del Estadio SoFi para que viera por primera vez su nueva silla de ruedas con el tema de Taylor Swift.

El álbum favorito de Madison es “Reputation”, y Taylor Swift a veces se presenta en el escenario con una enorme cabeza de serpiente.

Así que eso es lo que ahora rodea la silla de ruedas de la joven, y ella gritó de alegría en el momento en que lo vio.

“Me encanta verla feliz así. Esto está más allá de la luna feliz”, dijo Halsey Hendrickson, la madre de la niña.

La serpiente está pintada en el color favorito de Madison, el púrpura, y tiene candelabros en la parte posterior, tal como a ella le gustan.

Madison ha vivido con parálisis cerebral, junto con otros problemas médicos, y este regalo de la silla de ruedas mágica le dará una sola razón para olvidarse de todo eso esta noche.

La otra razón es ver a su ídolo estrella del pop en concierto, en vivo en el escenario.

Taylor Swift y decenas de miles de Swifties continuarán sintiendo la música juntos el miércoles por la noche; y uno de ellos tendrá la silla de ruedas más genial de todo el estadio.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.