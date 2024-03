Niña de 6 años de Long Beach es semifinalista en competencia STEM de la NASA

Only 45 out of 1,700 entries were selected as student semi-finalists for NASA’s “Power to Explore Challenge,” and 6-year-old Kiki Leone from Long Beach is one of them.

Sólo 45 de 1,700 participantes fueron seleccionados como estudiantes semifinalistas para el “Desafío Power to Explore” de la NASA, y Kiki Leone, de 6 años, de Long Beach, es una de ellas.

“Estoy súper orgulloso de ella”, dijo Mario Leone, el padre de Kiki. "Es el comienzo del futuro".

El alumno de primer grado de la escuela primaria Emerson, en el lado este de Long Beach, envió un ensayo sobre la exploración de un lago en Titán, la famosa luna de Saturno.

“Bienvenido a mi nave espacial Chicken-fly”, escribió Kiki. “Mi nave espacial funciona con los sistemas de energía de radioisótopos de la NASA. Es una batería nuclear que puede durar más de 14 años”.

Como parte del concurso, los estudiantes deben aprender sobre los sistemas de energía de radioisótopos, o "baterías nucleares", que la NASA ha utilizado en algunas de sus misiones más famosas y escribir sobre cómo podrían usarse para explorar la parte más dura, oscura y polvorienta de nuestro sistema solar.

"A medida que nos acercamos a la totalidad del eclipse, queríamos resaltar que cuando la luz solar no está disponible, hay otras opciones", dijo Kristin Jansen de la NASA, quien dijo que el ensayo de Kiki se destacó por su creatividad. "Entradas como Kiki le dan a la NASA esperanza para el futuro si quieres continuar haciendo esto".

Descubrirá si es finalista el 8 de abril, cuando la NASA retransmitirá el eclipse total.

Los ganadores se anunciarán el 17 de abril y podrán viajar a la NASA para ver de cerca cómo funcionan los radioisótopos. Los que ganen recibirán un viaje para dos personas al Centro de Investigación Glenn de la NASA en Cleveland.