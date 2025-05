Niña de 11 años ya cuenta con dos títulos y ahora se dirige a UC Riverside

Junio ​​es la época del año en que la mayoría de los estudiantes de primaria se entusiasman con las vacaciones de verano. Pero Alisa Perales, quien cumplió 11 años este mes, se estará preparando para su próximo gran paso: ir a UC Riverside.

La niña de San Bernardino ya hizo historia en su comunidad del Inland Empire al convertirse en la persona más joven en graduarse de Crafton Hills College, un colegio comunitario en Yucaipa, con un título en ciencias múltiples y otro en matemáticas.

La universidad dijo que habría obtenido dos títulos asociados más, en física y ciencias de la computación, si se hubiera quedado un semestre más.

En cambio, Allisa cursará su licenciatura en ciencias de la computación en UC Riverside en septiembre.

"Es un gran momento", dijo la joven prodigio. “Estoy lista para cambiar de escuela y hacer nuevos amigos”.

Enviarla a una universidad de cuatro años también es una gran satisfacción para su padre, Rafael Perales, quien detectó su pasión por aprender desde muy pequeña.

Tras dominar el abecedario básico y los números del 1 al 3 para su primer cumpleaños, Alisa estaba lista para ampliar sus conocimientos, así que su padre la educó en casa hasta que llegó el momento de que Alisa comenzara en Crafton Hills College a los 8 años.

“Ha sido diferente toda su vida, pero siempre le he enseñado que no hay nada que no sea capaz de entender”, declaró el padre en el colegio comunitario antes de la graduación.

Rafael insistió en que no le impuso un horario ni una meta rigurosa. Más bien, dijo que simplemente siguió su ejemplo a medida que crecían en ella su sed de conocimiento y su interés por la escuela.

“Respondí a sus intereses y ayudé a alimentar ese interés y avivé esa pasión”, dijo el orgulloso padre.

Si todo sale bien, Alisa se graduará de la UC Riverside con un título en informática a los 13 años. Con muchas esperanzas y sueños, la joven dijo que apenas está empezando.

"Esto es prácticamente solo el principio", dijo Alisa, y agregó que espera seguir una carrera en la intersección de la inteligencia artificial y la ciencia espacial.

"Quiero que mi papá y yo vayamos a Marte o a alguna otra galaxia, si es posible", dijo la niña de 11 años con logros sin igual, pero aún así siendo la niñita de papá.