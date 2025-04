Niegan cobertura de garantía de televisor que comenzó a tener problemas

Una familia de El Monte compró una televisión y decidieron también pagar la garantía extendida, pero cuando el aparato comenzó a mostrar problemas, se toparon con una barrera para recibir la cobertura.

La garantía era por cuatro años, pero, aunque apenas había pasado uno, les dijeron que no podrían recibir la cobertura. Fue entonces cuando llamaron a Telemundo 52 Responde.

María de Los Ángeles Cortés recuerda que, en mayo del 2023, fue con su esposo a comprar su televisor Samsung de 75, pulgadas y pagaron $1,199.00, incluyendo el plan de servicio, otorgado por la compañía Allstsate, que les costó $99.

"Todo estaba bien. Solo que, al prenderla, a veces se quedaba 'freeze', la pantalla. Pero yo no reclamé garantía. Yo dije: es normal, le cambiábamos de canal, nos regresábamos y seguía funcionando la televisión", dijo Cortés.

Cortés contó que pasaron unos meses, pero, en el verano del 2024, notó algo más.

“Le salió una sombra por el lado izquierdo de la pantalla ancha y yo le dije a mi esposo, “oye, la televisión tiene una sombra?”. Y me dice, “sí”, le dije, “sí, voy a hablar a la garantía para ver qué me dicen”, dijo Cortés, quien señaló que cuando llamó, le preguntaron cuándo había empezado el problema.

“Le dije”, cuando la compré, yo noté que se quedaba 'freeze' la pantalla, pero, pues yo no reclamé nada”, dijo.

Cortés asegura que después le llamaron con la mala noticia de que la garantía no cubre.

Dice que le explicaron que, al no haber llamado desde que notó el primer problema, ya no podrían darle cobertura.

“Lo siento mucho”, dice, “ya no se puede hacer nada. No se puede arreglar nada.” Entonces, sí, yo me molesté y le colgué, bien molesta. Y en la noche, estaba viendo Telemundo y le digo a mi esposo, “voy a mandar un mensaje a Telemundo responde”.

Cuando nos llamó, nos pusimos en contacto con Allstate, y pedimos una explicación de por qué se estaba negando la cobertura, y Cortés dijo que al día siguiente recibió una llamada de la aseguradora.

"Cambiamos de opinión y le vamos a reembolsarlo de su televisor”. Le dije, oh, me parece bien. “Sí”, dijo, “nada más que para la próxima, por favor, si le llega a comprar otro televisor y paga la aseguranza y pasa de que se haga algún problema con el televisor, se comunique luego, luego con la tienda". A los ocho días recibimos el reembolso. Mi esposo recibió el cheque de 999 dólares.

A través de un comunicado, Allstate nos agradeció haberlos contactado, y confirmaron haber resuelto este caso en su totalidad. Y Cortés confirmó estar muy contenta con la resolución:

"Era mucho. Para comprar otra televisión, a veces hay trabajo, a veces no, ¿verdad? Mi esposo trabaja de jornalero, a donde le salga trabajo, estoy muy agradecida con Telemundo Responde.

Telemundo 52 Responde recuerda que sí tiene una garantía, no espere para llamar a su aseguradora. Es muy importante reportarlo de inmediato, para evitar cualquier retraso o problema al solicitar sus beneficios.