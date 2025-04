Newsom demanda al gobierno federal por el recorte de fondos para bibliotecas

El gobernador Gavin Newsom, junto con el fiscal general de California, Rob Bonta, demandó el lunes a la Administración Trump tras el cierre abrupto de millones de subvenciones federales prometidas a los programas de bibliotecas estatales.



Las subvenciones financiaron el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, una agencia federal que apoya a las bibliotecas de todo el país.



El Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas había prometido inicialmente 15.7 millones de dólares en financiación federal a las bibliotecas de California. Al momento de la demanda, el 21 % de esos fondos, o 3.4 millones de dólares, aún no se han destinado a los libros estatales, según informó la oficina de Newsom.

California is suing the Trump Administration after millions of dollars in grants to state libraries were abruptly terminated.



