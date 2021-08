Newsom afirma que implementara mandato de mascarillas en escuelas a pesar de amenaza legal

El gobernador Gavin Newsom dijo el viernes que sigue firmemente detrás del mandato estatal de que los estudiantes y maestros usen mascarillas mientras se reanuda la instrucción en persona en todo el estado, a pesar de múltiples desafíos, incluido uno planeado por la Junta de Educación del Condado de Orange.

Newsom, durante una visita a una escuela en el condado de San Bernardino, dijo que el mandato de la mascarilla es fundamental para limitar la propagación del COVID-19 y mantener abiertos los campus.

“Queremos mantener a nuestros niños a salvo”, dijo. “Los queremos de regreso en persona para recibir instrucción en persona. No queremos que nuestros hijos vuelvan a la escuela Zoom. No queremos que nuestros hijos vuelvan a estar en línea con todas las disparidades que eran evidentes en otra clase en la que estaba cuando les pregunté cómo eran sus velocidades de descarga. Y el hecho de que un niño pequeño, en primer grado, hable sobre velocidades de descarga sugiere todo lo que necesita saber sobre la naturaleza del impacto de esta pandemia y lo desproporcionado que ha sido”.

Newsom dijo que espera que los distritos escolares en todo el país sigan las recomendaciones de seguridad, que ha implementado en el estado y dijo que “están en línea con los CDC y con la Academia Estadounidense de Pediatría, que me interesa más en sus consejos y recomendaciones que, respetuosamente, en aquellos que buscan moverse en el dirección de Florida y otros estados”.

Florida se encuentra entre los estados que lideran la nación en nuevas infecciones por COVID.

La Junta de Educación del Condado de Orange votó el martes por la noche para demandar por el mandato de la mascarilla, desafiando la afirmación continua de Newsom de los poderes de creación de reglas de emergencia debido a la pandemia de coronavirus.

“Cuando sea necesario, la junta luchará para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los niños de nuestro condado en la escuela. Desafortunadamente, con la acción más reciente del gobernador para obligar a los niños del Condado de Orange, incluso a los de 5 y 6 años, a soportar un año académico cubriéndose la cara durante horas y horas, ha llegado el momento de luchar”, según una declaración publicada en el sitio web de la junta.

La junta afirmó que los niños en edad escolar en general “no corren riesgo de contraer COVID-19 ni es probable que lo propaguen”, una afirmación disputada por algunos expertos médicos locales.

El Dr. Dan Cooper del Instituto de Inmunología de UC Irvine, que ha participado activamente en la investigación de la pandemia COVID-19 de la universidad, calificó la afirmación como “una falsedad”.

“Hemos aprendido que los niños corren el riesgo de contraer COVID. Sí, es una enfermedad más leve, pero decir que no están en riesgo es un crimen. Es una mentira”, dijo Cooper a City News Service, y agregó que los niños también pueden propagar el virus.

Andrew Noymer, epidemiólogo y profesor de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine, también cuestionó las afirmaciones de la Junta de Educación.

“Los niños transmiten COVID, no hay duda al respecto”, dijo Noymer a CNS. “Es cierto que no corren tanto riesgo de contraer una infección sintomática, pero ese no es el punto. El mandato estatal de máscaras es sólido, y preferiría ver a los niños en la escuela que en casa durante un segundo año”.

Un par de grupos de padres presentaron una demanda similar la semana pasada en el condado de San Diego desafiando el mandato de máscaras para niños en edad escolar.