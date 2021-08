Negocio ayuda a jóvenes tras salir del sistema de crianza temporal

Una cafetería en Santa Mónica tiene una misión única, dando una segunda a oportunidad a los jóvenes en adopción temporal.

Cuando los jóvenes de adopción temporal llegan a su mayoría de edad el sistema deja de ayudarlos.

"Les damos el cuidado necesario cuando otros sistemas ya sea de poder o política los dejan a un lado", dijo Natalia Rodríguez, quien forma parte del programa.

'La La Land Kind Café' es uno en un millón. La cafetería no únicamente sirve bebidas y postres, sino que también asiste a los jóvenes de crianza temporal a comenzar su vida.

“Uno de cada tres jóvenes en crianza temporal se convierten en indigentes cuando cumplen su mayoría de edad”, dijo Abigaíl Mayers, directora de operaciones.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Si quieren terapia, si necesitan ayuda con transporte, vivienda", dijo Mayers.

Todo comenzó en el 2017 con el proyecto 'We Are One' proveyendo lo necesario para que los jóvenes alcancen a ser autosuficientes.

“Queremos emplear los niños que tienen que salirse del sistema porque cumplen 18 y ya no pueden estar en el cuidado temporal”, dijo Francois Rehani, propietario de 'LA LA Land Kind Café'.

"Cada dos semanas traemos dos niños nuevos que aprenden no solo las habilidades reales en el trabajo de la tienda, sino que también tienen un director de jóvenes que los ayuda con su vida personal, vivienda y terapia", añadió Rehani.

Y es que después de crecer en Rosarito, y ver la indigencia de menores, el dueño asegura que su perspectiva cambio.

"Crecí en México, donde ves niños sin hogar en todas partes, viendo a un niño de tu edad haciendo eso, se queda contigo para siempre", dijo Rehani.

El lema de la cafetería es "la bondad", y tienen la intención de ayudar estos jóvenes que usualmente batallan al no tener un hogar o una guía.

"En el trabajo nos dan consejería y otros servicios, así que no es solo un trabajo", dijo Sofí Rubio.

Los jóvenes participantes de este proyecto entran a un taller de ocho semanas en donde les proveen un mentor que los ayuda con recursos, conexiones y enseñanzas de vida.

"Esta cafetería es muy especial porque creamos una familia aquí, es como un a familia real, lo primero es la familia, y luego el café", añadió Rodríguez.