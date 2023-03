Imágenes de la NASA muestran las montañas del sur de California antes y después de la ventisca

Las imágenes satelitales de la NASA ilustran la dramática diferencia antes y después de las tormentas invernales de febrero en las montañas del sur de California.

Las tormentas provocaron un raro aviso de ventisca en las montañas de los condados de Ventura, Los Ángeles y San Bernardino. Las imágenes tomadas el 10 y el 26 de febrero por el satélite Landsat 9 de la NASA muestran la marcada diferencia en las nevadas en las montañas de San Gabriel al norte de Los Ángeles.

Las comunidades a gran altura recibieron varios pies de nieve, hasta 8 y 9 pies en algunas áreas. Las elevaciones más bajas, como Mount Wilson, Lockwood Valley y Frazier Park, recibieron entre 1 y 3 pies.

Algunas comunidades en elevaciones aún más bajas vieron unas pocas pulgadas.

En el condado de San Bernardino, muchas comunidades todavía están saliendo de la histórica nevada.

Fotos del tiempo del sur de California: escenas de la tormenta de invierno de finales de febrero

En Lake Arrowhead Village, los bancos de nieve rodeaban una cuadra de tiendas. Los equipos de limpieza despejaron un estacionamiento en Stater Bros., uno de los pocos lugares en el área donde los residentes pueden abastecerse de suministros.

El techo de una tienda de comestibles en Crestline se derrumbó el miércoles bajo el peso de la nieve que se acumuló a varios pies de altura.

El gobernador Gavin Newsom proclamó el miércoles el estado de emergencia en San Bernardino y otros 12 condados para apoyar el alivio de desastres al poner a disposición agencias estatales y ayuda y pedir ayuda federal para despejar y reparar carreteras.

El gobernador anunció que el estado traería más quitanieves y cuadrillas de caminos para ayudar a despejar los caminos y autorizó a la Guardia Nacional de California a movilizarse para responder a desastres si fuera necesario.

