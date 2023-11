El musical “The Grinch” tendrá algunos espectáculos traviesos en el sur de California

Esconde tus regalos y tu árbol de Navidad porque el Grinch viene a robar la Navidad en el sur de California.

Según The Grinch Musical, el famoso personaje verde está a punto de darse cuenta de que la Navidad tiene más que ofrecer de lo que jamás habría imaginado en este expectáculo clásico de las fiestas de fin de año.

El Musical "How the Grinch Stole Christmas" (¿Cómo se robó el Grinch la Navidad?) contará con éxitos como "You’re a Mean One Mr. Grinch" (Tú eres un malvado, señor Grinch) y "Welcome Christmas" (Bienvenida Navidad). La lista de reproducción está disponible para la compra o para escuchar en línea.

El Grinch hará su parada traviesa en Hollywood del 6 al 17 de diciembre y en Costa Mesa del 19 al 24 de diciembre.

El espectáculo tiene una duración estimada de una hora y 40 minutos para transportarte al mundo caprichoso de Villaquién. El musical también llevará más alegría navideña a Sacramento y San José.

Para más información visita el sitio web aquí.