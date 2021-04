Museo de Historia Natural y el LACMA reabrirán el 1 de abril tras los cierres de COVID-19

Más instituciones culturales reabrirán al público el jueves después de los cierres de COVID-19, y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y el Museo de Historia Natural recibirán nuevamente a los visitantes.

Los visitantes de LACMA, con boletos comprados con anticipación en línea,

vea varias exhibiciones nuevas, que incluyen:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Bill Viola: Narrativa que gira lentamente;

Cauleen Smith: Dámelo o déjalo;

NO YO: Lanzar voces (1500 a. C. - 2020 d. C.);

Vera Lutter: Museo en la Cámara;

Vista desde aquí: adquisiciones recientes; y

Yoshitomo Nara.

Las exposiciones Do Ho Suh: 348 West 22nd Street y Fiji: Art & Life in the Pacific a partir de 2020 se ampliaron y también estarán disponibles para su visualización.

El museo requerirá que los visitantes sigan los protocolos de salud y seguridad de la ciudad y el condado de Los Ángeles tanto en las áreas interiores como exteriores del museo. Todos los visitantes deben cubrirse la cara y la boca en todo momento, excepto al comer o beber, completar un examen de salud en línea, tomarse la temperatura y mantener una distancia de al menos seis pies de otras personas.

Las personas pueden obtener boletos anticipados con entrada programada en línea en www.lacma.org o llamando al 323-857-6010. Los bloques de boletos se lanzarán una semana a la vez.

También se requerirá la compra de boletos por adelantado con horarios reservados para todos los invitados en el Museo de Historia Natural en el Parque de Exposiciones, junto con cubiertas para la cara. A todos los visitantes se les proporcionarán lápices para que puedan usar pantallas táctiles en el museo sin tener que hacer contacto físico con ellos.

Los boletos se pueden comprar en nhm.org.

La capacidad se limitará al 25% en ambos museos hasta el lunes, cuando el condado pasará al nivel naranja del plan económico estatal COVID-19, lo que permitirá a los museos aumentar la capacidad al 50%.