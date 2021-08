‘Perdimos un pedazo de nuestra vida’: ladrones saquean casa de capitán de policía retirado

Los ladrones atacaron una casa que pertenece a un hombre que pasó décadas protegiendo y sirviendo a la ciudad de Riverside.

John Carpenter, un capitán de policía retirado, estaba fuera de la ciudad el 6 de agosto cuando lo vio en vivo con su cámara Ring.

"Estaba enfermo del estómago", dijo.

Un grupo de ladrones se llevó la caja fuerte de su casa en Murrieta.

"Estaba pensando en todos los recuerdos familiares que teníamos en esa caja fuerte. Teníamos los libros para bebés de nuestros niños, fotografías familiares. Teníamos eso ahí".

También tenía alrededor de $ 20,000 en efectivo, pasaportes, identificaciones y reliquias familiares, como la extensa colección de joyas de su esposa, incluidos los anillos de boda de los padres de su esposa, Beth.

"Acabamos de perder una parte de nuestra vida", dijo.

También se robaron varias armas, incluido un AR-15 y objetos de valor incalculable de su carrera de 31 años en el Departamento de Policía de Riverside, donde era capitán.

También perdió todas las credenciales de identificación del Departamento de Policía de Riverside que acumuló a lo largo de su carrera y que estaba guardando para pasarlo a su hijo ".

Dice que los ladrones abrieron el control deslizante trasero. Saquearon su casa y luego se llevaron su caja fuerte que estaba atornillada al piso de concreto. Posteriormente, lo cargaron en una minivan o SUV.

El detective veterano cree que los hombres son parte de un equipo de robos que ha atacado otras casas.

"Pusieron mantas sobre las luces detectoras de movimiento", dijo.

Espera que alguien los reconozca.

"Queremos que nos devuelvan nuestras cosas", dijo Carpenter.

Carpenter ofrece una recompensa de $5,000 por los arrestos y condenas de los ladrones. Si tiene alguna información sobre ellos, llame a la policía de Murrieta.

