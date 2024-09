Joven artista inmortaliza la herencia latina con sus murales

Juan Pablo Reyes ha pintado más de 100 murales en el condado de Los Ángeles, muchos en paredes del valle de San Fernando.

El joven, oriundo de León (Guanajuato), tenía una visión muy particular en las artes desde que era niño. Ahora, se abre camino en Los Ángeles, en donde le rindió homenaje a quien lo inspiró a ser artista.

“Un mural que ha tenido mucho significado para mí es un mural aquí que está en la otra cuadra donde pinté a mi madre”, dice Reyes.

Tras varios años de espera, el muralista Juan Pablo Reyes, conocido como JP, recibió la aprobación para realizar este proyecto.

Silvia Rodríguez también fue artista en su natal Guanajuato. Es por ello que a nadie en la familia de Juan Pablo Reyes, conocido como JP, le sorprende su enorme talento.

“¿Qué más le puedo dar a mi mamá?”, dice el artista. “Aparte de dinero, aparte de cosas materiales, algo que yo le puedo dar que significa más que el dinero, que es mi tiempo, mi talento, lo que Dios me dio”.

Es una forma de inmortalizar y honrar a su madre.

“Es como uno puede inmortalizar a alguien que ya falleció, a través de una pintura, y esa pintura se la puede quedar por el resto de su vida”, dice JP.

Esa pasión por el arte le ha dado comisiones de grupos juveniles, agencias del orden, instituciones educativas, culturales y hasta personales.

Una de esas comisiones es el gigantesco mural que pintó para la escuela César Chávez Learning Academy. Este trabajo puso a prueba su destreza.

“Y pues uno también tiene que conquistar sus fears, también porque a mí no me gusta estar muy arriba. Pero mis amigos siempre me dicen, ‘¿cómo es que no te gustan las alturas, pero siempre estás pintando bien alto?’”, dice JP.

“Y a más leo que también eso bloquea todo. Yo digo que yo estoy aquí para hacer un trabajo; lo tengo que terminar, empezar y terminar”.

JP aspira a tener su propia galería pero, mientras tanto, comparte sus conocimientos en arquitectura y arte con menores de su comunidad. Ofrece sus clases los lunes, a las 6:30 p.m., en el ayuntamiento de Pacoima.

“Va mucho niño, porque también yo siento que yo tengo esa responsabilidad de seguir dando el don a los niños que quieren, y seguir developing them you know”, destaca JP.

Actualmente, JP se ocupa de un proyecto muy especial: la elaboración de un mural en honor a Gabriel Fernández, en una intersección de Pacoima.