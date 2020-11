Muralista angelino usa su talento para traer color, cultura y unidad al sur de California

Es casi seguro que casi toda persona que vive o ha visitado el sur de California ha visto las obras del Levi Ponce.

La trayectoria de Ponce como pintor comenzó desde pequeño, cuando ayudaba a su papá pintar anuncios para los negocios alrededor de Los Ángeles.

“Le arruinaba su trabajo y los clientes le decían, '"oye, vas a arreglar eso'”, recuerda Ponce.

Ponce, de 33 años, contó que su papá le daba la brocha para pintar desde que era niño y fue ahí que comenzó su amor al arte.

“Me acostumbré a pintar anuncios junta a mi padre, estar montado en escaleras y trabajar con pintura”, dijo Ponce.

Ponce agregó que de niño comenzó a admirar los dibujos de gran escala que decoraban las paredes alrededor de Los Ángeles, incluso el arte de grafiti de artistas locales como Kent Twitchell, “y dije, yo quiero hacer eso”.

“Estudie a todos los artistas, sus técnicas, luego fui a la escuela de artes y recibí una licencia de animación para luego combinar todo lo que aprendí de me papá con un toque digital”, dijo Ponce, quien se graduó de la Universidad de Northridge (CSUN).

Fue el año pasado que la ciudad reconoció al muralista salvadoreño por su obra “Rushing Waters” ubicada en Van Nuys, y considerado el mural más grande en el condado de Los Ángeles en más de 30 años, la cual mide 10 mil pies.

“El mural representa nuestras raíces y tierras nativas, representando nuestro pasado y el futuro”, dijo Ponce.

El proyecto recibió gran apoyo de la ciudad y, en 12 días y con la ayuda de nueve artistas, se logró terminar la obra. El artista la describe como una pared de bienvenida para todos quienes visiten el Valle de San Fernando, en el norte de Los Ángeles.

“Me gusta pintar a personas que representan nuestra comunidad, personas que han sido voces para nuestra comunidad, y personas de cuales sus voces necesitan ser escuchadas”, dijo Ponce.

Levi Ponce

Ponce, quien ha trabajado también en proyectos con Disney en Orlando y Anaheim, dijo que ha realizado más de mil obras. Ha llevado su talento a Turquía, Guatemala, incluyendo una invitación especial al Museo del Arte Contemporáneo en Yucatán, México, y diferente estados.

Ponce, quien nació y se crío en Pacoima, está orgulloso de poder llevar su arte y su mensaje de unidad a través de las paredes más allá del Valle de San Fernando.

“Los artistas tenemos la oportunidad de hacer una diferencia en las vidas de la gente, las comunidades, y darle voz a las causas que son importante a nuestra ciudad y nuestros países”, señaló Ponce.

Ponce ha dibujado a figuras como Selena, Danny Trejo, Jimi Hendrix, Fernando Vargas, Dave Chapelle, Jenni Rivera, Dolores Huerta y Kobe Bryant entro otros.

“Muchas veces trato de pintar a personas que he conocido personalmente y me inspira, no solo a famosos sino personas que han demostrado ser buenos ejemplos en nuestra comunidad”, dijo.

“Danny Trejo es un gran ejemplo en nuestra comunidad, y muestra que se puede lograr cuando uno trabaja duro y se dedica a su meta”, dijo Ponce, que ahora es gran amigo del actor y fue uno de los primeros artistas que conoció.

Levi Ponce

Ponce afirma que su meta siempre es dibujar murales con el propósito de unir a la comunidad.

“Yo diseño murales para todos, para que personas de todas habilidades puedan participar. Si hago un diseño muy complejo, estoy excluyendo a muchas personas y a los niños, y es por eso que trato hacer algo para que todos puedan participar y disfrutar”, dijo.

Actualmente Ponce está trabajando en un mural entre el Bulevar Hollywood y la Calle Vine que incluirá 27 personas diversas e influentes.

“Mucho de mi trabajo es de los indefensos, en el clima que vivimos, el caos, y como artistas debemos de hacer brillar a las personas positivas que representan a nuestras comunidades”

“Yo siempre he tratado de enfocarme en historias positivas, causas positivas, y personas positivas”.

