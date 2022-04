Multan a un lavado de autos con $800,000 por supuesto robo de salarios en Torrance

Un lavado de autos de Torrance ha sido multado con más de $800,000 por violaciones de robo de salarios que afectan a 35 trabajadores, incluidas violaciones de salario mínimo, horas extras y salario por contrato, anunció este miércoles la Oficina del Comisionado Laboral del estado.

La investigación a Torrance Carwash Inc., también conocida como Torrance Car Wash, encontró que algunos empleados trabajaron más de 80 horas por período de pago, pero recibieron compensación por 80 horas, sin importar cuántas horas trabajaron, dijeron los reguladores.

A otros que se presentaron a trabajar a tiempo se les hizo esperar antes de marcar y no se les pagó ese tiempo, según la oficina del comisionado.

“Los dueños de negocios violaron las leyes laborales para evitar pagarles a los trabajadores los salarios que se les debían y se negaron a cooperar con nuestra investigación reteniendo documentos durante nuestra inspección'', dijo la comisionada de Trabajo Lilia García-Brower.

“Mi oficina tuvo que obtener órdenes judiciales adicionales para realizar nuestra inspección del negocio'', señaló.

La oficina dijo que abrió la investigación después de recibir una referencia de la Campaña de Lavado de Autos LIMPIOS. Los investigadores intentaron realizar una inspección el 4 de marzo de 2021, pero se les negó la entrada para ver los registros, a pesar de tener una orden de inspección firmada por un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, que requería acceso a los registros de nómina de la empresa y documentos relacionados con los empleados.

Las inspecciones in situ se realizaron la semana siguiente con órdenes de arresto adicionales.

La auditoría de los registros de nómina del 9 de abril de 2018 al 7 de marzo de 2021 determinó que el empleador no pagó a los trabajadores por todas las horas laborales, no les pagó por los tiempos de espera y no proporcionó los descansos requeridos para comer y descansar.

Las citaciones, sanciones e intereses emitidos suman $815,311, de los cuales $746,061 se pagan a los trabajadores por salarios mínimos y horas extra no pagados, daños liquidados, multas por tiempo de espera, primas por períodos de comida y descanso, multas por el incumplimiento del empleador de pagar a los trabajadores con declaraciones de salario detalladas, salarios de contratos no pagados e intereses acumulados, dijeron los reguladores laborales estatales.

Las citaciones emitidas al gerente Jesús Hernández y los propietarios Susan Amini y Reza Albolahrar también incluyen multas civiles de $69,250 por no pagar los salarios mínimos, las horas extras, las primas de comida y descanso, y no emitir declaraciones de salarios detalladas adecuadas.

“He estado trabajando en lavados de autos en el sur de California durante muchos años, desafortunadamente, los tipos de violaciones que experimentaron estos trabajadores en Torrance son muy comunes”, dijo María Méndez en un comunicado proporcionado por la Campaña CLEAN Car Wash. "Hablar como lo hicieron estos trabajadores es la clave para transformar la industria para que respete nuestro trabajo", agregó Méndez.

En 2018, varios trabajadores expresaron su preocupación por recibir un salario inferior al salario mínimo estatal y trabajar más de 40 horas sin pago de horas extras.

Los trabajadores dijeron que no se les proporcionaron descansos y documentaron las violaciones del tiempo de notificación, incluido el ser llamados al trabajo solo para que se les dijera que esperaran sin pago durante varias horas.

“Las infracciones en la industria del lavado de autos son muy comunes y las represalias suelen ser severas cuando los trabajadores hablan'', dijo Flor Rodríguez, directora ejecutiva de CLEAN.

"La valentía y el liderazgo de los trabajadores de Torrance Car Wash hará que más trabajadores salgan de las sombras para recuperar el dinero que se les debe y detener por completo el robo de salarios", dijo Rodríguez.

“Estas citaciones del estado envían un poderoso mensaje a los propietarios de lavados de autos en todas partes de que deben respetar a los trabajadores. Este mensaje también es para los trabajadores, es importante que entiendas que eres tu mejor defensor. Si necesita apoyo, comuníquese con un centro de trabajadores que pueda brindarle apoyo”, agregó Rodríguez.