Multan a conductor con antena parabólica atornillada al cofre de su carro

SpaceX lanzó por primera vez el servicio con un programa beta para consumidores selectos por $99 al mes en octubre pasado.

Un oficial de la Patrulla de Caminos de California detuvo un vehículo el viernes que tenía una antena parabólica atornillada al cofre del automóvil, y el dispositivo parecía ser una de las antenas Starlink de SpaceX.

Mira las imágenes.

"Señor, lo detuve hoy por esa obstrucción visual en su cofre. ¿No bloquea su vista mientras conduce?" CHP de Antelope Valley escribió en una publicación de Facebook sobre el incidente.

CHP agregó que el automovilista respondió: "Solo cuando doy vuelta a la derecha".

Un representante de la agencia policial le dijo a CNBC que el automovilista, que conducía un Toyota Prius, recibió una multa por una infracción en movimiento. El automovilista le dijo a CHP que usaron la antena para obtener el servicio de Wi-Fi para un negocio que operan desde el automóvil.

SpaceX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.

Starlink es el proyecto de capital intensivo de la compañía para construir una red de Internet interconectada con miles de satélites, conocida en la industria espacial como una constelación, diseñada para ofrecer Internet de alta velocidad a los consumidores en cualquier parte del planeta.

El "Kit Starlink" que se envía a los clientes incluye cuatro partes importantes: el terminal de usuario (también conocido como antena), un soporte para trípode, un enrutador Wi-Fi y una fuente de alimentación. SpaceX también ofrece opciones de montaje en la azotea por un costo adicional.

SpaceX primero implementó el servicio con un programa beta para consumidores selectos por $99 al mes en octubre pasado, y el año pasado buscó la aprobación regulatoria para probar la red a bordo y expandir el servicio a vehículos grandes en movimiento, como barcos y camiones, pero se espera que la antena para vehículos se vea algo diferente a la antena parabólica que se envía actualmente a los usuarios en casa.

Elon Musk señaló a principios de esta semana que SpaceX ahora tiene alrededor de 70,000 usuarios activos de Starlink, y puede crecer a "posiblemente más de 500,000 usuarios en 12 meses".

This story first appeared on Telemundo 52's sister station, NBCLA. Click here to read this story in English.