Mujer se queda sin dinero luego de que alguien cobrara sus cheques

Nuestra televidente esperaba dos cheques de reembolso en el correo, y aunque nunca los recibió, le decían que ya se habían cobrado, desesperada, llamo a Telemundo 52 Responde, donde le ayudaron a llegar al fondo del problema.

Sonia Mota solo necesitaba que quienes le mandaron los cheques, le dieran unos cuantos datos, sobre donde o quien los había cobrado, pero no obtenía respuesta.

Terminar de pagar sus dos carros, un Nissan Frontier 2014, y un Nissan Sentra 2015, fue lo primero que hizo Mota tras refinanciar su casa.

“A finales de febrero, pudimos mandar lo que resta del financiamiento y cancelarle a Nissan”, dijo Mota.

El problema fue que su banco, envió pagos adicionales a Nissan, por un total de $4,394.00.

“Cuando me comunique para que pudieran mandarme ese [dinero] extra, las personas me decían que esos dos cheques ya habían se habían mandado, recibido y hasta se habían cobrado”, señaló Mota.

Confundida, dijo que les pidió más información, pues ella no recibió los cheques.

“¿Cómo o dónde los cambiaron? Y fue cuando ellos cerraron a que no me iban a mandar ningún cheque, y no me iban a solucionar porque no podían saber quien o donde”, agregó.

Desesperada porque le dijeron que habían cerrado el caso, decidió llamar a Telemundo 52 Responde quien inmediatamente se puso en contacto con Nissan para solicitar más datos sobre el cobro de los cheques, y hablar con alguien que podría ayudar a esclarecer lo sucedido.

“Y ya Nissan directamente se comunicó conmigo rápido, y me dio una solución, y me dio información”, dijo Mota.

Con esos datos, Mota descubrió lo que había pasado.

“Pues lamentablemente ya supimos quien fue”, dijo.

Fue una persona allegada, el que cobró su dinero, y aunque pudo haber tomado acciones legales contra él, tras agradecer la ayuda de Telemundo 52 Responde para resolver el misterio, optó por darle una segunda oportunidad.

“Quedo un acuerdo de pagarme el dinero, y si, ya me dio un monto, parte del dinero que tomó”, dijo Mota.

Telemundo 52 Responde recuerda que usted está siempre en su derecho de exigir que se le proporcione una copia de un cheque cobrado a su nombre.