Mujer recuerda a madre que luchó y venció al cáncer, pero luego falleció debido al COVID-19

La pandemia cambió la vida de muchos, incluyendo a una hija que vio a su madre luchar contra el cáncer, regresar con fuerza y luego contraer COVID-19.

Trish Clark acababa de celebrar sus 60 años.

"Ella ponía a todos antes que a sí misma", dijo su hija, Amber Yates.

Una amorosa madre de cuatro hijos, que también tuvo siete nietos, que con tristeza celebró su último cumpleaños el año pasado.

"Le diagnosticaron cáncer en el corazón. Se sometió a una cirugía de corazón abierto en 2019", dijo Yates.

Yates afirma que la cirugía salió bien y que su madre continuó luchando con los tratamientos de quimioterapia en los meses siguientes, pero luego, en junio, Trish contrajo el coronavirus.

"Así que mi papá la llevó a la sala de emergencias, ella dio positivo por COVID-19 y dos semanas después se nos fue", dijo Yates.

Ella dice que cualquier enfermedad que cobra una vida es cruel, pero dice que COVID-19 ha sido especialmente cruel, en parte porque su madre murió sola en una habitación de hospital.

"Algunos de sus últimos mensajes a través de mensajes de texto fueron que estaba asustada y eso fue desgarrador. Que ni siquiera podía entrar y estar allí para ella", dijo Yates. "Así que tuvimos que despedirnos de ella desde el estacionamiento por teléfono... Fue horrible".

Ahora, un año después de que comenzara la pandemia, las familias de más de medio millón de estadounidenses también están sintiendo el mismo dolor, el profundo dolor que Amber no espera que desaparezca nunca.

"Especialmente cuando se toman demasiado jóvenes. Se siente como si nos hubieran robado décadas", ella dijo.

Yates y algunos de los otros miembros de su familia también han contraído COVID-19 pero sin complicaciones graves. Ella dice que es desconcertante cómo este virus afecta a algunos de manera tan diferente que a otros.

"Salió de la nada. Vino rápido, duro y dejó muchas cicatrices, muchas en poco tiempo", ella dijo.

Yates espera que las generaciones futuras nunca olviden lo que ha sucedido porque las lecciones aprendidas solo nos ayudarán si alguna vez nos enfrentamos a otra pandemia.

