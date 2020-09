Mujer recibe factura de hospital de $60 mil dólares tras recuperarse de COVID-19

Una mujer dijo que por poco y pierde la vida al contagiarse de COVID-19, pero al verse sana tuvo que enfrentar otro reto: la factura del hospital que le llegó por más de $60 mil dólares.

Yolanda González dijo que un par de semanas antes de comunicarse con Telemundo 52 Responde le escribió una carta al hospital explicándole su mala situación económica, con la esperanza de que pudieran ayudarle, pero al no recibir una respuesta, cuando le llegó el cobro, decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

“Me llevó mi esposo al hospital porque todo mi cuerpo estaba morado como que si le faltaba aire”, dijo González.

González recordó su primera visita al hospital Scripps, donde dice que le confirmaron estaba contagiada con COVID-19, pero contó que la dieron de alta ese mismo día.

Una semana después, González dijo que se puso tan mal, que tuvo que regresar al hospital.

“De ahí, ya no me acuerdo, porque me desmayé, ya cuando desperté ya estaba entubada, con oxígeno, y me dijo la inmunóloga que si yo me hubiera quedado ese día en mi casa, ese mismo día podría haber fallecido”, señaló González.

González permaneció cinco días hospitalizada, en que, insiste, que la estupenda atención médica que recibió, le permitió recuperarse.

“Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de vida”, dijo González.

Pero el alivio, le duró poco, pues días después, le llegó una facture de $60 mil dólares con un ajuste de $24 mil, dejando un balance de $36 mil dólares.

“Mi vida vale eso y más, pero es una deuda que yo creo que si no puedo solucionar esto, yo creo voy a pasar el resto de mi vida tratando de pagar esto”, indicó González.

González no cuenta con seguro medico, y la pandemia ha reducido tanto sus ingresos, que han dependido de las donaciones de los bancos de alimentos para sobrevivir, incluso, aseguró que un par de semanas antes de recibir el cobro, le informó al hospital de su falta de recursos, pero al no obtener respuesta, decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

Telemundo 52 Responde se comunicó con el hospital aseguraron que hablaron directamente con la señora González añadiendo que:

“En Scripps, nuestra meta es asegurarnos de que los pacientes con COVID-19 reciban el cuidado que necesitan y a la vez protegerlos de la carga que viene con los costos médicos asociados con el tratamiento de este virus. Para pacientes sin seguro que son responsables por los costos del tratamiento, reducimos esos costos a una tarifa bastante descontada . Scripps absorbe el costo de tratamiento para quienes no pueden pagar o no pueden conseguir cobertura médica a través de recursos privados o públicos."

Un par de días después, González le informó a Telemundo 52 Responde que el hospital Scripps le había notificado que después de revisar su caso, su deuda había sido eliminada.

El hospital no tiene autorización para hablar del caso de González, pero ella nos comunicó que está muy agradecida, y feliz por la eliminación de su adeudo.