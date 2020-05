Mujer pierde cientos de dólares en estafa de lotería

Se lanza una nueva alerta por un fraude que está circulando en las redes sociales, y el blanco son las personas que están desesperadas por ganar un poco de dinero.

Una televidente compartió con Telemundo 52 Responde lo que le pasó cuando creyó que estaba participando en un simple juego de lotería. Perdió su dinero, pero espera evitarle a usted la misma suerte.

“Estaba viendo Instagram, las historias de mis amigos, y salió ese anuncio y lo revisé”, dijo “Araceli”, quien cayó en una estafa de lotería falsa.

A “Araceli”, quien prefirió mantenerse anónima por miedo a represalias, le interesó el anuncio.

“Decía que nomás invertíamos 100 dólares, en un boleto de la lotería y él se encargaba de sacar el número ganador”, agregó “Araceli”.

El hombre, le dio un número telefónico y le explicó que todas las comunicaciones serían por la aplicación WhatsApp, y le dio las instrucciones.

Al llamar, se le indicó que fuera a Western Union y que mandara 100 dólares. Al poco tiempo de realizar esto, “Araceli” recibió la “buena noticia” que había ganado.

“Yo estaba súper feliz, son $5,000, no estoy trabajando, tengo un hijo, tengo a mi abuela, y pues le creí”, agregó la víctima de estafa.

Pero el estafador, luego le dijo que para recibir su dinero, le tenía que dar a él su parte: 34% de sus ganancias, así que Araceli le envió $356, pero pasaron los días, y nada. Lo peor fue que el fraude continuó.

“Me dijo que otras personas se robaron el dinero que le tocaba a él, y que su jefe no quería darme mi dinero si no pagaba los $458. Terminó diciendo que si no lo hacía , iba a perder todo mi dinero”, dijo “Araceli”.

La Comisión Federal de Comercio advierte al público de estas supuestas loterías, que funcionan estilo pirámide.

“La estafa comienza cuando los consumidores reciben un mensaje de Instagram o Facebook, o en algunos casos, amigos o un familiar”, dijo Luis Gallegos, abogado de la FTC.

Gallegos insistió en que los únicos que ganan son los estafadores.

“Le prometen una gran cantidad de dinero que supuestamente se ganó y le piden que pague por adelantado.”

“Perdí el dinero, sé que no lo puedo recuperar, pero a lo mejor puedo ayudar a otra persona”, dijo “Araceli”.

Telemundo 52 Responde agracedió a “Araceli” por compartir su historia para evitar que otros caigan en la misma estafa, sobre todo en estos tiempos en que tanta falta hace el dinero.

“Araceli” perdió un total de $856 dólares, y desafortunadamente, con los envíos electrónicos es virtualmente imposible recuperarlo.