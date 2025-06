Mujer pide a su esposa un poco de tiempo a solas y el resultado fue un raspadito de $5 millones

Una pareja del sur de California son los ganadores de $5 millones, esto después de que un esposo de Menifee cumpliera la petición de su esposa, dándole un merecido tiempo a solas.

Eugene Brown, cuya esposa es maestra, comentó que inmediatamente agarró a su hija pequeña, la llevó a desayunar y a dar un paseo, pero de regreso, se detuvo en la tienda local de conveniencia Arco AMPM en Newport y Menifee Road para comprar un par de boletos Scratchers Maximum Millions de la lotería de California.

Una vez en casa, Brown raspó el primer boleto y ganó $75. Luego raspó el segundo, que valía $5 millones.

Brown, conocido por ser un bromista, le pidió a su esposa que revisara el raspadito, pero ella, pensando que era otra de sus bromas, le dijo: "No estoy de humor".

"Hablo en serio. Ganamos 5 millones de dólares", dijo Brown.

Brown declaró a la Lotería de California que atribuye su victoria a su fe.

"Si ella no me hubiera dicho que me saliera un rato, quizá no habría ido a la tienda", dijo Brown. "No tengo suerte. Soy bendecido".

Brown dijo que planea saldar su casa e invertir sus ganancias para asegurar el futuro de sus hijos.