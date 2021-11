Una televidente de Telemundo 52 cayó víctima de un fraude por doble partida: primero, impostores le robaron dinero, y después, hackearon su cuenta de Facebook para pedirle dinero a sus contactos.

Fue una experiencia devastadora para ella, en cuestión de horas perdió su dinero, y su tranquilidad, y hoy quiere pasar la voz para prevenir a los demás.

“Yo miro las noticias, miro los ejemplos, y digo que no me vaya a pasar a mí”, dijo Dora.

Pero le paso, Dora recibió un mensaje de un compañero de trabajo, que presuntamente necesitaba dinero, "y en ese momento, no piensa uno", dijo.

El presunto compañero le preguntó si usaba Zelle, y si le podía mandar dinero, y ella le dijo que si, sin pensarlo dos veces.

“Mandé lo único que tenía, $1,500”, dijo.

Más tarde, cuando lo vio en persona, Dora le pregunto al respecto.

“Y dijo no, yo no fui, no hice eso”, dijo.

Telemundo 52 Responde recibe muchas llamadas de personas que han caído víctimas de estafadores, pero qué puede hacer usted si se da cuenta de que mandó dinero a un impostor.

Fue cuando Dora cayó en cuenta de que había sido estafada.

“Anda uno acarreado, es duro. Es duro perder cuando sabes que te cuesta el dinero. Tengo que levantarme a las 2 a.m., porque entro a las 3 a.m.’, contó.

Pero ahí no terminó todo.

“Dos horas y media, ya mi cuenta de Facebook estaba hackeada”, dijo.

Dora dijo que se dio cuenta por qué empezó a recibir muchos mensajes.

“Todos mis amigos me preguntaba, ¿necesitas dinero? ¿Necesitas dinero? ¡No, yo necesito dinero! ¡No necesito nada! Estaba en shock, estaba temblando”, dijo Dora.

Afortunadamente, su hijo le pudo ayudar a desbloquear su cuenta de Facebook, y avisarle a sus contactos que ella no estaba pidiendo dinero.

“Es que ya ni me queda la palabra de decir “como le puede pasar a esa pobre gente eso? No se da cuenta!”, y a mí me pasó porque no me daba cuenta, porque te agarra con la cabeza fría, lo agarran a uno dormido”, dijo Dora.

Así que, si alguien le pide dinero, por texto o Facebook, sin hablar en persona, deténgase y piense si tiene sentido. Los estafadores son excelentes impostores. Haga una llamada o encuéntrese en persona con la persona antes de aceptar o mandar dinero.

Y si le roban su cuenta, visite https://www.facebook.com/help/203305893040179, ahí paso por paso le dirán como recuperarla y bloquear a los impostores.

Recuerde que es recomendable cambiar seguido sus contraseñas de medios sociales, así como la de su correo electrónico, pues con tanto robo de datos, los estafadores están intentando constantemente vulnerar nuestras cuentas para hacer fechorías en nuestro nombre, así que tenga mucho cuidado.