Mujer que murió por un rayo al pasear sus perros es recordada como una abuela bondadosa

Una mujer que fue impactada por un rayo y murió durante un paseo con sus perros en Pico Rivera el miércoles, fue identificada como una madre de dos hijos de 52 años.

La mujer, identificada como Antonia Mendoza Chávez, fue impactada la madrugada del miércoles a lo largo de un sendero para caminar en el río San Gabriel durante una rara tormenta eléctrica de principios de verano que desató miles de rayos en el sur de California.

Su arrendador sospechó que algo andaba terriblemente mal después de un mensaje de texto fallido temprano en la mañana.

“La llamé y le envié un mensaje de texto, y el mensaje no fue entregado”, dijo la casera de la víctima, Gloria Colocho.

"Por lo general, dice que se entregó, y la llamé y fue directamente al correo de voz. Y, a partir de ahí, tuve la sensación de que era ella".

Un vecino dejó flores el miércoles en la residencia de la víctima en Pico Rivera. Colocho dijo que había sido inquilina en la propiedad durante unos dos meses y que necesitaba un lugar donde quedarse antes de mudarse a su casa.

"'Sentí un tirón en mi corazón para dejarte entrar. Estoy haciendo esto por ti', le dije", recordó Colocho. "'Veo tu necesidad, así que voy a hacer esto por ti', así que me dio un abrazo muy, muy fuerte y siempre estuvo muy agradecida".

Colocho dijo que los paseos matutinos con sus perros, Luna y Chubby, eran parte de la rutina diaria de Mendoza Chávez.

"Ella siempre iba caminando", dijo Colocho. "Me dijo que los caminaría por la mañana y cuando regresara del trabajo".

La caminata matutina habitual del miércoles con sus dos perros fue justo antes de las 9:00 a.m. en un sendero cerca del lecho de un río en las avenidas Mines y Rimbank en la comunidad, a unas 15 millas al sureste del centro de Los Ángeles.

Las tormentas eléctricas crearon condiciones inestables durante toda la noche con relámpagos salpicando el cielo oscuro de la mañana.

La probabilidad de que te caiga un rayo en un año determinado es de 1/1.222.000. La probabilidad de que te golpeen en tu vida es de 1/15.300.

"Había marcas en el piso para indicar que algún tipo de entidad poderosa golpeó el asfalto", dijo Morgan Arteaga, del departamento del alguacil. "Obviamente, esta es una ocasión muy rara, pero cuando el clima es un poco impredecible, siempre advertimos permanecer adentro donde sabemos que es seguro, hasta que el clima mejore".

Luna y Chubby también murieron.

Colocho recordó a Mendoza Chávez como una abuela bondadosa y madre de dos hijos. Ella dijo que el video de la cámara de seguridad de su propiedad la mostró alejándose con sus dos perros.

“Me contaba historias de su hija”, dijo Colocho. “Ella no pudo verla el Día de la Madre. Iba a venir y no pudo.

"Me entristece, pero al mismo tiempo sé que está en el cielo y que era una dulce dama".

Según los datos de tormentas del Servicio Meteorológico Nacional, EE. UU. ha registrado un promedio de 43 muertes por rayos al año durante los últimos 30 años. El promedio anual fue de 27 muertes entre 2009 y 2019.

Alrededor del 10% de las personas alcanzadas por un rayo mueren, según el NWS.

Las tormentas eléctricas, causadas por algo de humedad monzónica que se movió hacia el área, traen lluvias dispersas y algunos relámpagos secos. Se registraron más de 8,600 rayos en el sur de California desde el miércoles hasta la madrugada del jueves.

