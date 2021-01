Mujer estuvo a punto de perder miles de dólares en una estafa que le prometía empleo

Una televidente le urgía obtener trabajo, pero cuando creyó que por fin había encontrado uno excelente, se dio cuenta de que era un fraude.

El sueldo era muy bueno, y las prestaciones, aún mejores. Todo se veía muy profesional, pero no era real. Tras lo vivido, esta mujer quiso compartir la experiencia para evitar que otros caigan en la trampa.

Roxanne Sierra acababa de graduarse de la universidad.

“Tengo muchos préstamos, acabo de terminar mi maestría, y tengo muchas cosas que pagar, y por eso estoy buscando trabajo”, dijo Sierra, quisieron estafarla con una oferta de trabajo.

Sierra le comentó a Telemundo 52 Responde que llevaba tres meses buscando empleo.

“He estado poniendo mi correo electrónico y mi información como en Linkedin, Indeed y Zip Recruiter”, señaló Sierra.

Por eso no le sorprendió cuando le llegó un mensaje para trabajar como asistente administrativa en una empresa de salud. Le mandaron toda la información, y la citaron para una entrevista virtual.

“Tenía que poner un APP, Telegram, en mi teléfono para contactarme con el manager”, dijo Sierra.

Sierra dijo que le fue muy bien. El hombre con quien habló fue muy profesional, y le explicó que el trabajo tenía todas las prestaciones.

“Me habló todo sobre la compañía, lo que hacían, y de lo que se iba a tartar el trabajo. Me dijo que me iban a pagar $32 dólares la hora, y que para el entrenamiento iban a ser $18 y algo”, contó Sierra.

Sierra no lo podía creer.

“Estaba feliz. Tengo meses buscando trabajo”, dijo.

Sierra dijo que la compañía luego le mandó una lista del equipo que necesitaría ordenar para trabajar desde su casa, incluyendo software de contabilidad, una impresora, un reloj, una grabadora, una calculadora científica, trituradora de papel, fax, y copiadora, y que ellos cubrirían los costos.

“Me mandó un cheque de $5,000 dólares”, dijo.

Solo tenía que depositarlo en su cuenta, le explicó, y con ese dinero, pagarle al proveedor que le mandó en dinero. Pero Sierra dijo que algo la hizo poner el freno.

“No sé, todo era muy rápido, apurado, y, ¿por qué van a mandar un cheque de tanto dinero a una persona que ni han conocido?”, se preguntó Sierra.

Cómo funciona el fraude.

“Si llevas un cheque al banco y es fraude, te dan el dinero, pero después el banco viene por ti”, dijo Sierra.

Hoy, aliviada de no haber caído, Sierra decidió pasar la voz.

“Que no confine en todos, porque no todos te quieren ayudar, no todos son Buenos”, señalo.

El famoso fraude del cheque sin fondos tiene muchas variaciones, lo importante es recordar la regla de oro: nunca acepte cambiar un cheque de un desconocido y usar esos fondos inmediatamente para comprar o pagar gastos que ellos mismos le pidan hacer. Es un fraude, y usted tendrá que pagarle al banco la deuda.