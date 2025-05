Mujer descubre que tiene cáncer de colón tras donar sangre regularmente

Margaret Kelly ha donado sangre regularmente desde su juventud.

"Comencé a donar sangre cuando tenía unos 20 años. Vi a mucha gente sufriendo y enferma, y ​​en aquel entonces había escasez de sangre en todo Estados Unidos", dijo Kelly, así que decidió "ser donante de sangre regular".

A sus 53 años, Kelly dona sangre varias veces al año. Incluso durante la pandemia de coronavirus, mientras vivía en Los Ángeles, siguió todas las precauciones de seguridad para continuar con sus donaciones. Tras mudarse a Hyde Park, Nueva York, hace unos años, buscó el modo para mantener su rutina.

Lo que nunca imaginó fue que su deseo de ayudar a los demás se convertiría algún día en el acto que le salvó la vida.

"En diciembre pasado, fui a una campaña de donación de sangre, y esa iba a ser mi cuarta donación de sangre en el año", dijo.

La enfermera comenzó a realizar el procedimiento habitual y las pruebas necesarias antes de aceptar su sangre.

"Me tomó el pulso, la presión arterial y también el nivel de hemoglobina", dijo Kelly. Sin embargo, la enfermera "se dio cuenta de que el nivel de hemoglobina era muy bajo".

Era un día frío, así que la enfermera le dijo que se calentara las manos brevemente antes de repetir las pruebas, pero los resultados no cambiaron.

Kelly dijo que estaba sorprendida porque nunca había tenido problemas de sangre. "Revisó mi historial y me dijo: 'Sabes, no tienes anemia. Así que, si yo fuera tú, consultaría esto con tu médico de cabecera'".

Una terrible sorpresa

Kelly comenzó a someterse a una serie de pruebas, aunque afirma no haber experimentado ningún problema de salud que la preocupara hasta ese momento.

"No tenía ningún problema. Ya sabes, todos nos sentimos cansados, ¿verdad? Es bastante normal después de un día de trabajo. Pero no tenía ningún síntoma que me alarmara", dijo.

El médico decidió comprobar si había un problema más profundo. "Y fue durante la colonoscopia que se encontró un tumor, una masa, una masa bastante grande".

Su sorpresa fue aún mayor cuando el análisis de laboratorio mostró que era maligno.

"Los resultados de la biopsia revelaron que tenía células cancerosas en el colon".

Cuatro meses después, en marzo, Kelly se sometió a una cirugía de colon para extirpar el tumor y comprobar si el cancer se había extendido o si ya afectaba a sus ganglios linfáticos.

El tumor medía 1.9 pulgadas (5 cm) "era largo y delgado, así que no había obstruido nada", dijo Kelly.

Tras la cirugía y los análisis de laboratorio, Kelly recibió la tan esperada noticia. El tumor había sido extirpado por completo y sus ganglios linfáticos no estaban afectados.

"No tuve que someterme a quimioterapia porque era un cáncer en etapa uno", dijo.

La detección temprana del cáncer marca la diferencia

Descubrir el cáncer de colon en las primeras etapas hace “una gran diferencia como en este caso en el cual se pudo hacer algo”, dijo el Doctor Ilán Shapiro, oficial de asuntos médicos de AltaMed en Los Ánegeles, quien no siguió el caso de Kelly.

“El cáncer colorrectal suele progresar lentamente, lo cual es una gran ventaja para todos, ya que nuestro médico puede realizar pruebas directamente en las heces fecales o también en la sangre”, dijo Shapiro.

Este cáncer se trata en sus primeras etapas, pero el tratamiento en etapas avanzadas puede incluir quimioterapia, radioterapia y diferentes tipos de cirugías, añadió Shapiro.

Kelly dijo que está agradecida por haber detectado el inicio de un cáncer que pudo haberle cobrado la vida, o al menos, pudo haberla llevado a tener un tratamiento mucho más agresivo del que tuvo.

“Todo fue gracias a que fui a donar sangre ese día de diciembre”, dijo, y añadió: “Estoy libre de cáncer. Doy gracias a Dios y también al personal de la Cruz Roja Americana por ayudarme a detectarlo a tiempo”.

Kelly comentó que quería compartir su historia porque se siente “afortunada” y “bendecida”. Tras reflexionar sobre lo que vivió, pensó que todos deberían ser conscientes de cómo la prevención puede salvarles la vida. “Pensé: ‘¡Ay, quiero gritarle a la gente que realmente preste atención, se haga análisis de sangre y done sangre!’”.

La Cruz Roja Americana publicó la historia de Kelly en su sitio web y afirmó que al donar sangre, las personas pueden brindar atención vital a los pacientes y, al mismo tiempo, beneficiarse de un examen de salud gratuito.

Kelly está feliz por la segunda oportunidad que le ha dado la vida y planea continuar su servicio a la comunidad como facilitadora en una organización sin ánimo de lucro en diferentes ciudades de Estados Unidos.

“Y buenas noticias: podré volver a donar sangre en uno o dos años”, dijo.