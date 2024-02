Mujer descubre que su cuenta es vaciada sin su autorización y hasta le queda debiendo al banco

Maria Rodriguez dice que su familia estaba pasando por una temporada difícil, y asegura haber estado tan agobiada que no se percató de que alguien estaba vaciando su cuenta de ahorros. Cuando se enteraró, intentó recuperar su dinero pero ya era demasiado tarde, o al menos esto creyó, porque ya habían pasado meses de lo sucedido.

Rodriguez cuenta que el año 2023 "fue un año muy, muy difícil”. La mujer asegura que su hermano Juan estaba muy enfermo, y justamente ella lo estaba cuidando.

Un día, en abril del 2023, fue a comprar algunos productos de salud para él pero al querer pagar con su tarjeta de débito, se llevó una terrible sorpresa.

“Resulta que pues no, ahí me quedé”, recuerda Rodriguez pues le dijeron que no tenía fondos en su tarjeta.

Sorprendida por lo sucedido fue a Wells Fargo para averiguar qué había pasado y fue cuando le dieron la mala noticia.

“Alguien tomó mis datos o mi número de cuenta y pudo hacer todos esos retiros”, dijo Rodriguez.

Su estado de cuenta mostraba que, en un espacio de tres meses, se hicieron múltiples retiros hasta que la dejaron sin fondos.

“Tres mil seiscientos y aparte se sobregiraron, o sea, sacaron más de lo que yo tenía, como quinientos dólares más", dijo Rodriguez, agregando que estaba sorprendida porque esa cuenta casi no la usaba ya que la tenía para una emergencia.

Al darse de cuenta de lo sucedido ella presentó un reclamo y Wells Fargo investigó, pero al haber pasado meses sin darse cuenta, el problema había crecido.

“Como yo no lo había reportado ni nada pues ellos van aumentando no sé, por día cierta cantidad de intereses total que subió como $4,165, creo por ahí, y pues yo no tenía, no podía sacar ya nada porque le debía al banco y ellos estaban investigando”, dijo Rodriguez.

Rodríguez asegura que, aunque perder el dinero le afectó, lo peor era que “ya casi casi estaba como resignada de que, pues ya lo perdí, pero lo que más me importaba era ¿y mi crédito y si yo quiero abrir otra cuentita?".

Fue por eso que llamó a Telemundo Responde, y nosotros presentamos su caso a Wells Fargo, solicitando que se hiciera una revisión. Poco después, recibió una nueva respuesta.

“Súper rápido, me sorprendí. Como a los ocho días que me hablaron del banco y luego a los ocho días que ya me lo habían resuelto”, cuenta Rodriguez.

Wells Fargo le envió un cheque de $3,356 dólares, lo cual le devolvió la tranquilidad. Por otro lado voceros del banco informaron que estaban “complacidos de haber podido ayudar a resolver la situación de la señora Rodríguez, aunque no podemos dar detalles de la investigación por razones de confidencialidad y privacidad”.

El banco agregó que le recuerda a su clientes que es muy importante:



Monitorear de cerca su actividad bancaria, usando la aplicación para el móvil, para así reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato, y permitir al banco tomar medidas.

También recomendaron a sus clientes a inscribirse para recibir alertas, así, en caso de compras o retiros no autorizados de su cuenta, se le notificará.

Además es importante recordar que si nota algo raro, o recibe un mensaje de texto advirtiéndole de supuesto fraude, no responda a ese número, ni presione enlaces. Siempre llame primero al teléfono que aparece en la parte de atrás de su tarjeta de débito para confirmar.

Recuerde que hoy en día el robo de identidad y el fraude por medio de transacciones electrónicas es más alto que nunca, así que esté más alerta que antes para evitar caer en estafas o perder el dinero que con tanto esfuerzo ha ahorrado.