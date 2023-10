Mujer de California gana $1 millón con un “scratchers” de la lotería sin rasparlo

Una mujer que jugó con la Lotería de California ganó $1 millón en un billete raspable sin rasparlo.

Cornelia Treichel-Rocque le dijo a la Lotería de California que prefiere escanear sus boletos en lugar de rasparlos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Así es más rápido”, dijo.

La ganadora del millón de dólares dijo que utiliza el dispositivo de escaneo Check-A-Ticket, una máquina que está ubicada en más de 20,000 establecimientos minoristas asociados de la Lotería de California.

Treichel-Roque dijo que compró los Cloud 9 Scratchers en una tienda Raley's en Lodi, ciudad a unas 40 millas al sur de Sacramento.

“Es gracioso, y también va a sonar raro, pero compré ese juego porque me gustó su aspecto. Compro los que me llaman la atención y no los raspo”, dijo entre risas Treichel-Rocque.

La nueva millonaria dijo que no podía creerlo cuando vio la máquina y demostró que era una ganadora.

“Lo revisé tres veces”, explicó. “Dos veces un día y luego volví a Raley's al día siguiente y lo revisé nuevamente”.

Treichel-Roque dijo que seguirá jugando al juego de Sctachers sin tener que raspar el billete.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.