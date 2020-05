Mujer de California arrestada por publicar notas racistas en hogares

SAN LEANDRO, California (AP) - Una mujer en el área de la Bahía de San Francisco ha sido arrestada bajo sospecha de publicar mensajes escritos a mano en varios hogares, apuntando a los asiáticos estadounidenses y sugiriendo que aquellos que no son nativos de los Estados Unidos deben abandonar el país de inmediato.

La policía en San Leandro, un suburbio de 89,000 habitantes al sur de Oakland, dijo que los agentes fueron llamados al vecindario de Heron Bay el viernes por la noche después de recibir informes de notas que contenían "mensajes insensibles hacia las minorías" grabadas en cinco hogares.

"Si usted es una mujer o un hombre y nació en otro país, regrese, regrese a su tierra de inmediato, rápido, con urgencia", decía la nota. Terminó con "Un estadounidense, blanco, valiente, que sirve a la nación o Estados Unidos va a vivir aquí".

Un residente les dio a los oficiales imágenes capturadas en su cámara de seguridad del timbre de una mujer que grababa la nota, y los oficiales pronto la encontraron en el área, dijo la policía en un comunicado.

Nancy Arechiga, de 52 años, llevaba una mochila que contenía copias de las mismas notas, según el comunicado. Fue arrestada "por estos mensajes inapropiados que infundieron miedo e intimidación a esos residentes".

"Damos la bienvenida a los derechos de las personas a expresarse, pero no de una manera que infrinja el sentido de seguridad y bienestar de una comunidad", dijo el teniente Isaac Benabou.

Arechiga fue llevado a la cárcel del condado de Alameda y reservado para la investigación de cometer un delito de odio. Le emitieron una citación y la liberaron, dijo otro oficial de policía, el teniente Ted Henderson.

California ha establecido una fianza de $ 0 por delitos menores y delitos menores en un esfuerzo por mantener las cárceles vacías durante la pandemia de COVID-19.

A Arechiga se le dijo que compareciera ante el tribunal, aunque la fecha no se ha establecido debido al fin de semana festivo, dijo.

No se sabía si ella había contratado a un abogado. Se ha desconectado un número de teléfono listado para Arechiga.

La policía también estaba investigando si Arechiga era responsable de una nota similar encontrada el jueves en un camino local. La nota decía parcialmente, "no se permiten asiáticos, salgan de inmediato".

Una mujer asiática-estadounidense le dijo a KGO-TV que su familia se conmovió después de encontrar una nota similar publicada en el tronco de un árbol en el vecindario. La mujer, que pidió no ser identificada por cuestiones de seguridad, dijo que "leer esta carta me produce escalofríos".

"Obviamente ha habido un aumento en los ataques contra la comunidad asiática estadounidense debido a esta pandemia", dijo. "Es triste ver eso".