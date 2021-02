Mujer de 78 años muere luego de recibir vacuna contra COVID-19

Una mujer de 78 años murió después de recibir una vacuna COVID-19 en Cal Poly Pomona, pero no se cree que su muerte esté relacionada con la vacuna, dijeron funcionarios de salud el sábado. La mujer murió el viernes, según Kaiser Permanente, que opera el sitio de vacunación en el campus de Pomona.

“(El paciente) recibió una inyección de la vacuna COVID-19 fabricada por Pfizer alrededor del mediodía. Mientras estaba sentada en el área de observación después de la inyección, la paciente se quejó de sentir malestar y mientras era evaluada por el personal médico, perdió el conocimiento”, dijo Kaiser Permanente en un comunicado el sábado.

La vacuna contra el COVID-19 ya está en Los Ángeles mientras miles de personas de hacen preguntas acerca de la seguridad y la efectividad de esta vacuna. Las autoridades han dicho que la población debe estar confiada y que debe aprovechar la oportunidad para inmunizarse. El Dr. Ilan Shapiro habla con Telemundo 52 acerca de la seguridad de la vacuna Pfizer el 14 de diciembre de 2020.

“Los paramédicos en la escena comenzaron la reanimación cardiopulmonar casi de inmediato y continuaron, pero finalmente no pudieron reanimarla. No se ha determinado la causa de su muerte; sin embargo, no hubo signos o síntomas de una reacción alérgica o anafiláctica grave. Su familia ha compartido que tenía antecedentes de enfermedades relacionadas con el corazón”.

La mujer estuvo acompañada por su esposo de 57 años, quien también recibió una vacuna. Los funcionarios de Kaiser dijeron que a pesar de la tragedia, todavía tiene la intención de recibir su segunda dosis de la vacuna en unas pocas semanas. Kaiser dijo que el sitio permanecerá abierto y que las vacunas continuarán mientras haya suministros disponibles.