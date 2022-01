Mujer cuenta cómo cayó en una estafa por alguien que se hizo pasar por una trabajadora de Edison

Vuelven a tomar fuerzas las estafas en que llaman a la gente a amenazarles con el corte de luz si no pagan de inmediato. Una de nuestras televidentes lo vivió, y quiso compartir su experiencia para evitar que más personas caigan en este tipo de fraude.

La víctima, quien no quiso ser identificada, dijo que nunca contesta llamadas de números desconocidos, pero por algún motivo, ese día, respondió, y cayó.

Nuestra televidente confiesa que está sorprendida consigo misma, pues cayó en una estafa a pesar de que había oído de otras víctimas.

“Yo quiero que la gente sepa, que se pongan al pendiente, con las llamadas. Yo nunca, de verdad se lo juro, nunca contesto llamadas de números desconocidos, y ese día, no sé por qué, acepté esa llamada”, dijo.

Fue el 2 de diciembre, y dijo que estaba en la calle, con una amiga cuando sonó su teléfono. Le dijeron que era un representante de Edison, para advertirle que su pago no había llegado.

“Me daban 30 minutos para hacer el pago en la farmacia CVS. Le pregunté, por qué en CVS, si acababa de hacer el pago en línea, y me dijo la señora, ‘es que no se ha realizado, y debe $315, pero se le va a hacer un descuento, solamente pague $200 en este momento’”, contó la víctima de estafa.

La víctima dijo que dudo, pero al final, la mujer la convenció, y, además, no la dejo colgar.

“Son bien convincentes, lo asustan a uno cuando están hablando con usted, lo intimidan, y cae. ¡Yo caí!”, dijo.

“La mujer, que se hizo pasar por alguien de la compañía de la luz Edison” no me corto la llamada para nada, me esperó que llegara a la casa, que me devolviera, y pusiera el dinero", contó.

No fue hasta después de pagar los $200, llamé directamente a Edison, donde le dijeron que había sido un fraude.

“Me da coraje, me da tristeza, de que cómo le roban a uno lo que se gana, su dinero, con mucho sacrificio”, señaló la víctima.

Recuerde, la compañía de luz nunca le va a llamar amenazándole con un corte de servicio, y exigiéndole pago inmediato. Si le llaman, cuelgue y confirme marcando al número que aparece en su recibo de la luz. Si la persona no le permite cortar la llamada, es clara señal de que es una estafa, y está tratando de impedirle consultar con alguien.

No conteste y cuelgue. No va a pasar nada, no se deje intimidar por una voz desconocida, los impostores saben cómo alarmar a la gente, pero su poder no llega más allá de las palabras, así que, ¡no los escuche!

“Ojalá no le vuelva a pasar a otra persona, porque de verdad se siente uno muy mal”, dijo.

De preferencia, no conteste llamadas de teléfonos desconocidos, pero recuerde que los estafadores han logrado burlar los sistemas de identificador de llamadas, así que no se confía si ahí dice que es una agencia oficial.

Si es una llamada genuina, no tendrán problema con permitirle colgar, y comunicarse a un número que usted tenga para contactar a la agencia de la que supuestamente lo llaman.