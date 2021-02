Mujer crea folleto para luchar contra el odio anti-asiático

Existe una creciente preocupación por un aumento reciente de los delitos de odio contra los asiáticos en el sur de California, y una mujer está ayudando a las víctimas a encontrar una voz para que puedan informar cuando han sido atacadas.

Esther Lim es activista y escritora de un folleto diseñado para ayudar a las personas a denunciar estos delitos de odio.

Lim recuerda vívidamente cuando el discurso de odio anti-asiático asomó por primera vez durante la discusión política nacional sobre COVID-19 cuando el ex presidente Donald Trump se refirió al COVID-19 como el "virus de China".

"Esa fue una amenaza directa", dijo Lim entre lágrimas.

Sabía que solo empeoraría, y así fue.

"No me sentía segura en mi propio país, por la forma en que me veía", dijo.

Ahora, meses después de la pandemia, supo de amigos estadounidenses de origen asiático y específicamente sobre una mujer que trabaja en el centro de la ciudad a la que le habían gritado desde un automóvil que pasaba.

“Gritan como ching-chong y el virus de China y regresan a su propio país”, señaló Lim.

Tal discurso de odio es hiriente y ofensivo, pero ¿cuándo se convierte en delito?

Lim dice que muchos estadounidenses de origen asiático no lo saben y, por lo tanto, no lo denuncian.

En lugar de simplemente aceptarlo, Lim decidió que tenía que hacer algo.

Creó pequeños folletos: "Cómo denunciar un crimen de odio". Quince páginas de información en varios idiomas nativos y pequeñas, por lo que pueden ser fáciles de llevar a cualquier parte.

Eun-Young Kim es propietaria de "Hwasoban", una tienda de cerámica en el barrio coreano de Los Ángeles.

Cuando Lim pasó con sus folletos, con la esperanza de dejarlos gratis para cualquiera que pasara, ¡Kim aprovechó la oportunidad!

Kim, una inmigrante ella misma, dice que las personas como ella necesitan folletos como estos.

Derriba las barreras del idioma y ayuda a las personas mayores a identificar rápidamente "incidentes de odio" o "delitos de odio" y les dice dónde denunciarlos.

Lim incluso deja silbidos gratuitos cerca, para brindar a las personas un dispositivo de defensa rápido y simple.

"No voy a quedarme en silencio más, y no quiero que nadie más lo haga también", dijo.

Lim ya ha elaborado y distribuido miles de folletos y ahora se está expandiendo al Área de la Bahía con idiomas coreano, chino, japonés y más.

Ha estado creando los folletos en su propio tiempo y por su propia cuenta, aunque ahora abrió una cuenta de GoFundMe para sufragar los costos.

En la última página del folleto puede encontrar un mensaje de pánico de último recurso que una persona que no hable inglés puede mostrar a un transeúnte.

“El inglés no es mi primer idioma. Esta persona me está acosando. ¿Me pueden ayudar?”, se lee en el folleto.

Una nueva herramienta para las personas que han sufrido en silencio durante demasiado tiempo, dice Lim, y que solo necesitan orientación para contraatacar.

Para obtener más información sobre dónde puede obtener un folleto gratuito o descargar una copia, visite https://www.hatecrimebook.com.

Para obtener más recursos, como ayuda financiera y legal para las víctimas, visite los siguientes sitios web.

Sitio web de denuncia de incidentes de odio de los defensores estadounidenses del Pacífico asiático de la OCA: aapihatecrimes.org.

Stop AAPI Hate Reporting Center: www.a3pcon.org/stopaapihate.

Los estadounidenses de origen asiático promueven la posición de la justicia contra el odio: www.standagainsthatred.org.

Rastreador de odio ADL: www.adl.org/reportincident.

Los Ángeles contra el odio: lavshate.org.