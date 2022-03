Mujer alega que AT&T le cobró por servicios adicionales que no compró

Cleily Pérez cuenta que estaba muy contenta con su servicio de internet de AT&T, pero un día, un agente de la compañía la llamó para ofrecerle servicios adicionales, a lo que ella respondió que no estaba interesada.

“Resulta que, al siguiente mes, me empezaron a llegar las facturas casi al doble, 3.17 si yo pagaba $50, me subió el bill a $90, y yo no entendía por qué, pero fue a raíz que uno de sus agentes me llamó a ofrecer servicios extras”, dijo Pérez.

Pérez dice que llamó muchas veces para tratar de corregir el error, pero no tuvo suerte.

“Te pasan de un teléfono, y luego te atiende otra persona, y otra… y por fin, nunca veía yo resultados… ¿qué voy a hacer? hasta que me doy cuenta de que me mandaron a collection (cobranzas)”, dijo.

Aunque canceló el servicio, y devolvió los aparatos por servicio de UPS como le pidieron, asegura que siguió recibiendo un cobro de $268.75, aunque les explicó que ya no tenía los aparatos, y mucho menos recibía el servicio, pero las cuentas, no paraban.

“Siguieron viniendo mes tras mes, tras mes. Y yo llama y llamaba y nunca me respondían”, contó Pérez.

Ante la falta de solución a su problema, llamó a Telemundo 52 Responde.

Cuando contactamos a AT&T nuevamente sobre el caso de Cleily, nos pidieron una disculpa explicando que se había traspapelado, pero que inmediatamente lo elevarían al nivel más alto para resolverlo, tras lo cual, un vocero de AT&T nos informó:

“Aplicamos un ajuste por el equipo a la cuenta de nuestra clienta, y está satisfecha.”

Pérez respondió que no esperaba que tomaran en cuenta su caso.

“Honestamente al principio creí que no me iban a tomar el caso, pero gracias a ustedes que estuvieron ahí. La verdad que sí responden… me consta”, dijo Pérez.